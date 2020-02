La tazzina che sceglierai ti dirà chi sei Gioco psicologico, scegli una sola tazzina e scopri la tua personalità

Questo test è un gioco un po’ curioso per scoprire com’è la tua visione della vita. Le tazzine sono un simbolo della nostra infanzia e dei nostri giochi. Proprio per queste motivazioni, questo test ti mostra come sei nel profondo. E ora, senza pensarci troppo, scegli una sola tazzina per poi andare a leggere le caratteristiche corrispondenti.

Tazzina n°1

Se hai scelto la tazzina numero 1 sei una persona molto generosa e altruista. Fai di tutto per risolvere i problemi degli altri e per questo vieni considerata una persona saggia. Ogni tanto però trascuri te stessa.

Tazzina n°2

Se hai scelta la tazzina numero 2 sei una persona ambiziosa e molto dinamica. Per te la vita va vissuta in libertà e movimento, ma non solo fisica ma anche mentale. Però, spesso, vieni considerata una persona troppo ansiosa.

Tazzina n°3

Se hai scelto la tazzina numero 3, sei una persona estremamente legata al passato. Ti piace ricordare e rivivere interiormente tutte le tue esperienze. Questo, però, ti porta ad essere nostalgico, sei la classica persona che cammina “sulle nuvole”.

Tazzina n°4

Se hai scelto la tazzina numero 4, sei una persona estremamente calma e serena. Odi litigare e, proprio per questo, eviti di dire ciò che pensi per non infastidire. Tieni molto alla tua salute e poco alle cose materiali e il tuo obiettivo principale è vivere al meglio.

Tazzina n°5

Se hai scelto la tazzina numero 5, sei la classica persona sincera ed istintiva. Dici sempre la tua e non hai peli sulla lingua. Prendi la vita sempre come una sfida. Controlla le tue emozioni e lavora sulla tua autostima.

Tazzina n°6

Se hai scelto la tazzina numero 6, sei una persona vulcanica e sempre ottimista. Sorridi sempre alla vita e ami ogni sua sfumatura. Sfrutti tutte le occasioni che ti si presentano senza pensarci troppo perché vuoi vivere la tua vita a pieno.