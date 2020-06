L’acconciatura dice molto sulla personalità di una persona L'acconciatura dice molto sulla personalità di una persona. Scegli l'acconciatura che più ti piace e scopri che tipo di persona sei

Sei un’amante dei test sulla personalità? Allora questo articolo fa per te. Questo genere di test riesce a svelarci alcuni tratti della nostra personalità attraverso piccoli dettagli e particolari, a cui di solito non facciamo mai caso. In questo caso prendiamo come punto di riferimento la tua acconciatura. Vediamo come!

L’acconciatura da te scelta, rivela molto sul tuo carattere e sul tuo modo di vivere la vita; è come un biglietto da visita, o un tratto distintivo del tuo essere.

Questo vale sia per le donne che per gli uomini.

1- Se la tua scelta è ricaduta sull’immagine numero 1 allora sei una persona imprevedibile, spontanea, ed impulsiva. Sei una persona che ama molto parlare, anche se questo ti fa risultare una persona logorroica. Non temi di esprimere ciò che pensi. Ami l’avventura, la gioia, la spensieratezza che spesso ti porta ad essere impulsiva e a non pensare alle conseguenze.

2- La seconda immagine rivela che sei una persona a cui piace molto la semplicità. Ami la pace ed il silenzio. Odi litigare e fai di tutto per mantenere le acque calme. Questo sopratutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Hai un profondo rispetto di te stessa e questo ti fa capire quali sono i tuoi limiti, ed al contempo ti spinge ad una maggiore introspezione.

3- L’acconciatura numero 3 esprime coraggio e perseveranza. La determinazione non ti manca, e niente riesce ad influenzare o cambiare la tua opinione. Quasi sempre riesci ad ottenere quello che vuoi.

4- La quarta immagine esprime raffinatezza ed amore per i dettagli. Ami l’ordine, la logica, e che ogni cosa segua il proprio stile. Questo può farti risultare una persona superficiale, che non ama la sostanza. Tuttavia non demordi e cerchi sempre di raggiungere i tuoi obiettivi.

5- Rappresenta la pace con se stessi. Sei una persona molto pacata ed equilibrata. Ami aiutare gli altri e ciò che fai lo effettui con grande attenzione. Il sorriso è una tua caratteristica; niente riesce a buttarti giù.

6- Se hai scelto quest’immagine sei una perla rara. I tratti distintivi della tua personalità sono l’onestà e la sincerità. Quest’ultimi sono i particolari che ricerchi anche nelle persone di cui ami circondarti. Hai un animo buono e gentile, che spesso viene sfruttato dalle persone senza scrupoli. Se ami qualcuno doni tutta te stessa, ma se la persona amata ti tradisce interrompi ogni rapporto, e non ti guardi mai indietro.