L’amante, chi è tra queste donne? Il test di astuzia.

Molti sono gli argomenti ampiamente trattati non solo nel corso degli anni, ma dei secoli; uno fra questi è sicuramente l’infedeltà. Avere l‘amante è considerato negativamente dalla maggior parte delle persone, non solo da un punto di vista religioso. Tradire il tuo partner la dice lunga sul tuo carattere e sulla tua personalità.

Il comportamento più corretto è sicuramente quello di interrompere il rapporto corrente che tu hai, per iniziarne successivamente un altro con la coscienza a posto.

Non c’è niente di male in questo, così è la vita: l’amore nasce e cresce, e come ogni altra cosa può finire di esistere. Non si può stare col piede in due scarpe, è ingiusto e codardo. Dunque se ti ritrovi in questa situazione, fatti coraggio e confessa il tuo tradimento!

Una tecnica per smascherare i partner infedeli, ha spopolato ultimamente sui social. Forse è diventata così popolare perché aiuta a riconoscere alcuni chiari segnali. Naturalmente questo fenomeno è così ampiamente diffuso e comune, che non è più possibile circoscriverlo solo ad alcuni tipi di persone e personalità.

Però vi sono comunque dei tratti comuni che puoi imparare a riconoscere e notare per smascherare una persona che ti tradisce. Naturalmente noi condanniamo questi tipi di comportamento, e se ti ritrovi in questa situazione spiacevole, ti consigliamo di affrontare il tuo partner e di risolvere assieme i problemi.

La seguente “guida” ha un solo scopo ricreativo e ludico, non dovrebbe essere preso in considerazione come uno strumento serio, ed effettivo per smascherare l’infedeltà!

Torniamo dunque alla tecnica di cui parlavamo nei passaggi precedenti. Osservate le immagini. Chi è l’amante? Riuscireste ad indovinare al primo colpo d’occhio?

La risposta corretta è la numero 1. Da cosa lo deduciamo? La collana della moglie e gli orecchini della donna numero 1, appartengono alla stessa serie. L’uomo in questione non è solo infedele, ma è anche avaro!! Lo avevi capito?