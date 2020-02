L’arte salverà il mondo e anche la tua vita L'arte come strumento di espressione umana ha accompagnato la nostra evoluzione

L’arte rappresenta l’espressione umana, grazie a questa infatti possiamo mescolare abilità diverse, oggi ancora di più grazie all’utilizzo della tecnologia. Negli ultimi decenni sono apparse nuove forme di arte che corrispondono in qualche modo agli enormi cambiamenti culturali che abbiamo vissuto in prima persona. Conoscerle e praticarle è un bene perché attraverso di queste possiamo esprimere noi stessi e chi siamo in mezzo a una società che sempre di più tende ad omologarci.

L’arte è una risorsa gratuita che abbiamo per conoscerci, per esprimerci e per rinnovarci. La scienza ha confermato il grandissimo potere dell’arte per il benessere personale, mentale e fisico. Tutti nella vita dovremmo trovare un piccolo spazio per creare.

Che si tratti delle forme d’arte più classiche o conosciute, fino a quelle sperimentali che prevedono l’utilizzo della tecnologia, creare può davvero farci trovare il nostro posto del mondo. Le forma d’arte tradizionali sono quelle che affondano le radici in epoche remote e che hanno accompagnato l’uomo e la società per secoli nel corso di tutta l’evoluzione della storia umana.

Tra questi la pittura, prima forma d’arte dell’umanità e la scultura. E ancora la musica, apparsa agli albori dell’umanità inizialmente con scopo rituale, così come danza, considerata anche mezzo di espressione del corpo. Architettura e letteratura hanno creato nel mondo dei veri e propri capolavori e infine il cinema, considerato la settima arte. Nasce solo nel XX secolo ma in un modo o nell’altro riunisce in se tutte le forme artistiche esistenti.

L’evoluzione della società ha creato inevitabilmente anche l’evolversi dell’arte: la vita urbana e la tecnologia hanno dato vita a nuove interpretazioni del mondo. Ecco che è nata così la fotografia, l’arte di dipingere sfruttando la luce e il circo, considerata una nuova concezione dello spettacolo. Ma anche la gastronomia nell’ultimo periodo è stata eletta a forma d’arte, questa infatti raggiunge enormi livelli di complessità. L’arte plastica, quella digitale, i graffiti e l’arte multimediale sono le altre discipline a cui si affidano le persone per rappresentare se stessi nella società moderna e trovare così il proprio posto nel mondo nella maniera più nobile che conosciamo, quella che passa per l’arte.