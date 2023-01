L’attrice Sally Field era l’amore della vita di Burt Reynolds, ma si è rifiutata di parlare di lui nei suoi ultimi 30 anni

La morte di Burt Reynolds nel 2018 è stata sentita da milioni di persone in tutto il mondo. Il leggendario attore è morto dopo aver combattuto per molti anni con una serie di problemi di salute. L’attore ha lasciato un’immensa eredità alle spalle, inclusi molti bei ricordi conservati da ex co-protagonisti e amici. Forse il più commovente è venuto da una fidanzata, Sally Field.

Sally Field ha appena compiuto 76 anni e potrebbe aver mantenuto il silenzio riguardo al tempo trascorso insieme dalla coppia negli ultimi decenni, ma, dopo la morte di Burt Reynolds, si è aperta. Sebbene Reynolds abbia avuto molte avventure nella sua vita, ha ammesso che Sally è stato il suo grande amore. In un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, ha rivelato come la star di Hollywood Sally Fields fosse la donna che avrebbe ricordato per il resto dei suoi giorni.

I due si sono conosciuti sul set di Smokey and the Bandit nel 1977. Reynolds si innamorò perdutamente di Field, e in seguito ha rivelato di essere stato lui a combattere per coinvolgere l’attrice in Smokey and the Bandit. I cineasti, tuttavia, non erano convinti e non pensavano che l’attrice fosse abbastanza sexy. Ma Burt ha difeso l’attrice e alla fine Sally Fields ha ottenuto il ruolo.

Queste sono state le sue parole:

Mi ha dato la sensazione di essere sexy e volevo essere tutto ciò che lui aveva sempre desiderato.

La coppia sembrava essere uscita dal paradiso e ha continuato a recitare in film, tra cui Hooper and The End del 1978. Per un po’, Sally Fields è stata molto contenta di Burt.

In una recente intervista la donna ha confessato che voleva essere tutto ciò che lui ha sempre voluto e che le ha dato la sensazione di essere bellissima. Rispetto a qualche anno fa oggi la donna è molto cambiata e le foto condivise con voi oggi lo dimostrano.