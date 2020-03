L’avvertimento di due genitori: “non fate dormire i bambini nel seggiolino della macchina, sul pavimento” "Mio figlio ha perso la vita, per un errore che purtroppo si fa spesso. Io voglio che mi ascoltiate e che non commettiate lo stesso errore. Ero al lavoro, quando..." È così che inizia lo sfogo di una madre ...

La straziante storia è stata condivisa da due genitori, sulla pagina Facebook Sade Kids Grand Forks, con la speranza di arrivare a quanti più genitori possibili. Il loro avvertimento, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo. Anders, il figlio di undici mesi, di Rune Jungling ha perso la vita a seguito di un soffocamento, dopo che è stato lasciato a dormire sul pavimento, nel seggiolino della macchina.

Con la loro storia, Rune e sua moglie Rachel vogliono chiedere a tutti i genitori del mondo, di far addormentare i propri figli nel loro lettino.

“Ci sono voluti due anni di fallimento e l’aiuto della fecondazione in vitro, per riuscire ad avere dei figli. Alla fine siamo stati benedetti con due gemelli.

Ero ossessionata nel fare tutto nel modo giusto, per la loro salute. Perfino quando siamo andati a visitare l’asilo nido, ho preteso di sapere dove li avrebbero messo a dormire e ogni singolo dettaglio. Le mie domande non erano maleducate, ma responsabili.

Un giorno, dopo un paio d’ore che avevo lasciato i miei figli all’asilo, ho ricevuto una chiamata da un agente di polizia. Mi disse che era successo qualcosa a mio figlio all’asilo. Mi disse di sedermi, non riuscivo a capire. Poi mi è venuto a prendere al lavoro e mi ha portato in ospedale.

Ricordo la mia confusione, sembrava tutto così irreale. Poi mi hanno spiegato che mio figlio era stato lasciato dormire nel suo seggiolino per circa due ore e che quando si trova nella vettura, il seggiolino viene inclinato all’indietro. In questo modo la testa del bambino rimane inclinata e le sue vie aeree rimangono aperte.

Invece, quando un bambino dorme nel seggiolino, poggiato sul pavimento, la testa può inclinarsi in avanti, interrompendo il flusso d’aria ai polmoni.

Questo è ciò che è successo a mio figlio. È morto soffocato. Dopo la sua morte abbiamo fatto di tutto per aumentare la consapevolezza delle persone, su quanto far dormire un bambino per terra, nel seggiolino della macchina, sia pericoloso.

Mio marito lo aveva portato così all’asilo, si era addormentato in macchina e le maestre, per non svegliarlo, lo hanno lasciato dormire nel seggiolino. Di certo non potevano immaginare ciò che sarebbe successo”.