Le mie damigelle belle Non aveva amiche che potessero farle da damigelle e trova una soluzione che ha entusiasmato tutto il web.

Rebeca Sinohara , una ragazza brasiliana di 24 anni che afferma di non avere amiche, ha sorpreso tutti con una divertente sessione fotografica per il suo matrimonio in cui è accompagnata da un gruppo dei suoi 5 migliori amici che ha battezzato come i suoi “signori di onore “. In assenza di amiche che la accompagnassero nelle sue prossime nozze, la giovane donna chiese al gruppo di uomini di essere le sue “damigelle” e di posare in una sessione fotografica prima del matrimonio.

Quello che è iniziato come un gioco, è diventato presto un servizio fotografico in cui i partecipanti – incluso lo stesso truccatore – sono stati coinvolti fino al raggiungimento di scatti davvero professionali. “All’inizio tutto è stato pensato come uno scherzo, ma il risultato finale mi ha colpito piacevolmente. È stato molto professionale “, ha detto Rebeca.

Vestiti con abiti rosa, si può vedere il gruppo di amici circondare la sposa in una sessione di depilazione e spa, in cui il gruppo sembra perfezionare i dettagli finali della celebrazione e dare a Rebeca gli ultimi consigli per prepararla per la sua prima notte di nozze. Nemmeno il ragazzo di Rebeca, Renato, è stato salvato dall’apparizione nelle istantanee.

Il matrimonio si è tenuto nel 2017 in Brasile, ma le foto continuano ad andare in giro per il mondo. Ovviamente i cinque amici co-protagonisti erano presenti all’addio al celibato e si ritiene addirittura che abbiano versato alcune lacrime di emozione durante il matrimonio, come tutte le buone “damigelle”.

Attualmente, l’album fotografico insolito ha più di 71.000 reazioni ed è stato condiviso quasi 50.000 volte

“Se una ragazza non ha amiche, è tempo di chiamare i migliori amici. Questo è ciò che accade a una ragazza che ha studiato Ingegneria dei Sistemi “, si può leggere nella descrizione dell’album.

Anche se Rebeca non ha potuto farsi delle buone amiche durante il college e quindi essere in grado di invitarli alla sua celebrazione, l’amicizia non conosce genere e “le sue amiche” sono più che felici di essere andate contro gli stereotipi convenzionali per rendere felice la loro amica durante uno dei giorni più felici e importanti di tutta la tua vita.

Questa donna fuori dal comune è completamente innamorata, soddisfatta di aver scelto correttamente tutti i suoi cari e di non cambiare il suo gruppo incondizionato di amici per qualsiasi cosa, che sarà sempre al suo fianco in questa nuova fase della sua vita per darle consigli, prendersi cura di lei e soprattutto assicurarsi che sia sempre felice.