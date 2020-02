Le quattro donne dello zodiaco che sono più attratte dal cervello di un uomo che da degli addominali da film Sono analitiche, osservano i dettagli e amano l'intelligenza. Sono le quattro donne dello zodiaco che sono più attratte dal cervello di un uomo che da degli addominali da film

Nella vita puoi incontrare uomini ideali, sai, quelli che rispecchiano lo stereotipo dell’attrattiva, ma ci sono donne che non vanno dietro a questi cliché. I segni zodiacali le hanno ben identificati, perché sono le quattro donne che sono più attratte dal cervello che dal corpo. Potrebbe essere che sei nella lista?

Secondo l’ Elite Daily, ci sono quattro donne che focalizzano la loro attenzione sulla personalità e sull’intelletto, anche se un uomo si presenta con addominali da film. Cercano qualcuno che ha certe qualità, una persona che contribuisce mentalmente al loro accrescimento, ma soprattutto qualcuno da mettere alla prova in ogni modo, è una sfida vivere con loro.

Stiamo parlando di quattro donne tra i segni dello zodiaco, che sono veramente analitiche, osservano ogni dettaglio, e se non sono attratte dal cervello di quell’uomo fin dall’inizio, preferiscono tagliare ogni tipo di relazione. O forse c’è la possibilità che continuino ma non lo prendano sul serio. Vediamo:

Gemelli

Non c’è dubbio, la donna Gemelli è rispettata per la sua intelligenza. Soprattutto perché è sempre disposta a imparare, quindi si annoia facilmente quando qualcuno non provoca qualcosa di nuovo nella sua vita. Per non parlare del fatto che sono anche ingegnose e il loro lato divertente è la chiave.

La verità è che Gemelli ha una connessione unica con Mercurio, quindi il suo lato comunicativo è reale, è difficile per loro non dire quello che provano, donne molto oneste.

Scorpione

In secondo luogo, abbiamo l’intensità dello Scorpione, è un segno di acqua, quindi il suo lato emotivo è sempre in piena fioritura. In realtà, sono molto percettivi quando scelgono le persone, il loro problema è che devono essere riconosciuti, a loro piace piacere agli altri, ma ciò non significa che gli altri piacciano a loro.

Quindi, quando gli uomini si innamorano di lei, può essere pericoloso, perché potrebbero facilmente non essere ricambiati.

Sagittario

Quindi abbiamo il fascino del Sagittario, una donna volubile e imprevedibile, questi sono i motivi principali per cui un uomo che ruba veramente la sua attenzione, deve avere caratteristiche eccezionali. La verità è che sono molto sognatori, la loro visione non ha limiti e cercano qualcuno che sia nella stessa armonia.

La loro richiesta viene da Giove, cioè dal pianeta associato con l’apprendimento e la saggezza, la ragione per cui vogliono sempre arrivare più in alto.

Acquario

Per concludere la lista, abbiamo Aquarius, una donna che vive in un puzzle costante, ama le sfide, quelle complicate e tutto ciò che la aiuta a sfuggire alla routine. Questo grazie al fatto che Urano lo governa, un pianeta rivoluzionario. Sono donne un po’ distanti dal punto di vista emotivo, è difficile per loro aprirsi con tutti.

Gli uomini che li attraggono sono quelli analitici e intelligenti, che le accompagnano per realizzare i loro sogni.