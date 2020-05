Life Beyond Tourism Travel to Dialogue a sostegno di arte e cultura Life Beyond Tourism - Travel to dialogue a sostegno di artisti e cultura per promuovere la tradizione dell'arte italiana.

“In un momento storico in cui miliardi di persone sono fisicamente separate, l’arte e la cultura sono un legame che unisce, che fornisce conforto, ispirazione e speranza al tempo dell’incertezza e della preoccupazione”. Una citazione del Vice Direttore Generale per la Cultura dell’Unesco, Ernesto Ottone, che Life Beyond Tourism Travel Dialogue sposa e sostiene mettendosi al fianco del mondo dell’arte che a causa dell’emergenza sanitaria ha visto la chiusura di gallerie, musei, centri culturali e spazi espositivi.

Se da una parte l’Unesco ha portato avanti la sua missione promuovendo l’accesso alla cultura anche in periodo di quarantena, lanciato campagne social per incoraggiare le persone in tutto il mondo a condividere la loro #arte e la loro creatività online, Life Beyond Tourism Travel to Dialogue dal canto suo non è restata a guardare e ha pensato ad un concreto sostegno al vasto mondo artistico che rappresenta, insieme agli artigiani, il fiore all’occhiello della nostra Italia.

Life Beyond Tourism Travel to Dialogue ha riprogrammato il proprio sito per poter accogliere una nuova tipologia di affiliazione, appunto quella degli artisti, consentendo alle diverse espressioni culturali dell’arte di trovare spazio e visibilità sul portale e fiorire attraverso il network che conta oggi una rete internazionale di oltre 14.000 utenti di 111 Paesi nel mondo.

Ora che più che mai l’umanità ha bisogno della cultura e degli artisti che infondono speranza, per questo motivo #lifebeyondtourism lancia l’iniziativa ART IN OUR HEART® WEB rivolta a tutti coloro che svolgono un’attività di valore artistico e contribuiscono a valorizzare, tutelare, sostenere e comunicare l’immagine culturale del territorio italiano nel mondo.

Un aiuto concreto per tutti gli artisti che potranno aderire gratuitamente al Movimento entro il 30/06/2020, e fino a tutto il 2021.

Il Movimento Life beyond tourism Travel to Dialogue, che nasce su iniziativa della Fondazione Romualdo Del Bianco, ha da sempre portato avanti attività pratiche volte alla valorizzazione delle espressioni culturali dei territori, per la tutela delle tradizioni locali e per il dialogo tra culture.

Con Art in our Heart® WEB si pone accanto al mondo degli artisti per dar loro una mano concreta grazie all’utilizzo degli strumenti tecnologici online e della sua rete mondiale di utenti. I servizi offerti sono molteplici: una vetrina completamente personalizzata per ciascun artista, inserimento in newsletter, definizione di eventi ad hoc riservati agli artisti e la possibilità di partecipare a mostre periodiche virtuali sulla piattaforma www.lifebeyondtourism.org. E per artigiani e PMI?Quest’iniziativa si affianca a quella già in corso e dedicata agli artigiani e alle PMI italiane che prende il nome di Vo per Botteghe® WEB e che consente, tra le altre cose, di creare un negozio online e vendere i propri prodotti grazie alla collaborazione con il partner tecnologico italiano Donkey Commerce.