La storia della famiglia Durrant è diventata virale sui social e si è diffusa in ogni parte del mondo. Tutto è iniziato nel 2001, quando Alison Spooner e Dean Durrant hanno accolto due gemelle. Una nascita che ha attirato l’attenzione di tutti.

Due gemelline, Hayleigh e Lauren, sono nate con il colore della pelle diverso. Una con la pelle bianca come la mamma e l’altra con la pelle nera come il papà. Anche le altre caratteristiche erano simili ai propri genitori. Lauren sembrava la fotocopia di sua madre, mentre Hayleigh quella di suo padre.

Un evento straordinario, che però li ha resi oggetto di indiscrezioni e chiacchiere. I due genitori sono stati costretti a rispondere a domande di ogni tipo e anche le bambine sono state costrette ad affrontare i compagni di scuola, che le prendevano in giro per la loro diversità.

Alcune persone riescono ad essere davvero maleducate. Dicevano alle mie bambine che non erano gemelle, chiedevano loro delle prove. E davanti a quelle stesse prove, era molto bello vedere le facce sbalordite delle persone. Quando sono andate al college, è stato molto difficile. Le persone pensavano che fossero migliori amiche, di certo non gemelle. E sono anche quello, lo sono sempre state. Ci hanno detto che secondo gli studi, c’è una possibilità su 500 che due gemelli nascano con colori della pelle diversi.

Ma l’incredibile storia di questa famiglia non finisce così. Quando le due bambine hanno compiuto 7 anni, la loro mamma è rimasta di nuovo incinta e di nuovo di due gemelle. Indovinate un po’? Sono nate proprio come le loro sorelline, con la pelle diversa.

Quando le abbiamo viste, è stato davvero incredibile. Leah e Miya avevano le carnagioni diverse. Le nostre figlie hanno reso la nostra famiglia unica.

I Durrant sono entrati nel Guinness World Records.

È stato grazie al fatto che è accaduto due volte di seguito, accade una volta su un milione di casi. Le nostre seconde bambine hanno avuto la strada un po’ più semplice, perché avevano le loro sorelle maggiori a guidarle e a insegnare loro come affrontare la vita da gemelle diverse.

Una storia bellissima, quella di Durrant, che si è diffusa in ogni parte del mondo!