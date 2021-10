Da Vite al limite, il programma in onda in Italia su Real Time che ci racconta le storie di persone che vogliono riprendere in mano le proprie vite dopo una diagnosi conclamata di obesità, oggi vogliamo parlarti di Lindsey Witte, che pesava 300 chili. La giovane ragazza non riusciva più ad andare avanti e così si è convinta a rivolgersi al dottor Nowzaradan. Cosa è successo dopo?

Lindsey Witte era una donna di 39 anni che viveva nell’Iowa e che aveva perso le redini della sua vita. Era diventata dipendente da cibo e aveva raggiunto un peso con il quale non riusciva nemmeno più ad alzarsi dal letto.

Per questo motivo aveva deciso di chiedere aiuto al dottor Younan Nowzaradan, protagonista del programma in onda su Real Time ”Vite al limite”. Come sempre il medico, che si occupa di far perdere peso a persone obese, ha messo a dieta la donna, in attesa dell’intervento di bypass gastrico.

Il chirurgo iraniano-americano di 74 anni è specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica. Ed è diventato famoso perché in tv aiuta le persone obese a rimettersi in forma e a ritornare a vivere.

Lindsey Witte è stata una delle sue pazienti. A inizio trasmissione pesava 293 chili. Oggi ne ha persi molti e non è più in sovrappeso, dopo aver vissuto una vita in cui il cibo era diventata l’unica consolazione possibile.

Lindsey Witte pesava 300 chili, cosa è successo dopo il programma?

Lindsey aveva trovato conforto nel cibo in seguito a traumi avuti da piccola a causa di un papà violento. Aveva paura di andare a dormire e di nons vegliarsi più.

Ma durante il programma ha perso molto peso. Oggi vive a Houston, per avere maggiori chance di perdere tutti i chili in eccesso. Ed è in cura da uno psicoterapeuta per ritrovare la serenità.