L’isolamento cambierà il nostro carattere? Presto torneremo alla normalità, ma quanto, tutto questo, avrà influito sul nostro carattere?

La quarantena ci cambierà? Alcuni sostengono che ne usciremo più forti e contribuiremo a formare una società più solidale. Altri invece credono che il senso di angoscia e la costante paura del contagio aumenteranno cambiando drasticamente la nostra vita.

L’isolamento, cosa è cambiato e cosa cambierà

In un modo o nell’altro, l’isolamento ha cambiato tutto e un po’ anche il nostro carattere. L’effetto della pandemia sarà più intenso e traumatico per una certa parte della popolazione, in particolare per coloro che hanno subito perdite. Anche se influenzerà un po ‘meno gli altri, nessuno sarà completamente immune da ciò che stiamo vivendo in questi giorni.

Alcune persone sono molto sensibili, mentre altre no. Pertanto, è logico che alcuni saranno moto più condizionati da tutto quello che è successo, ma nessuno potrà ignorare come la nostra vita è cambiata a causa del Coronavirus.

Salute mentale e personalità

Alcune persone soffrivano già di ansia prima della pandemia, altri hanno imparato a conoscere questa situazione psicologica proprio durante la quarantena, non ci stupisce se, data la situazione attuale, gli attacchi di ansia e di panico diventino più frequenti.

E questo non riguarda solo l’ansia del Coronavirus stesso o di una malattia ma della vita in generale. Molte persone hanno perso il lavoro, altre sono state lontane da parenti e amici, tutto questo crea stress e ansia. Nei soggetti predisposti alla negatività e al pessimismo il senso di allarme e di angoscia perdurerà ancora, anche dopo la fine della quarantena.

Se le nostre abitudini di vita cambiano, cambiamo anche noi

Nonostante il nostro carattere, più o meno forte, è inutile negare che in ogni scelta che facciamo siamo condizionati dalla società in cui viviamo. Anche le nostre abitudini un po’ di condizionano o comunque ci caratterizzano, cambiando queste inevitabilmente cambiamo anche un po’ noi.

Le vite di tutti sono cambiate con l’arrivo del Coronavirus, anche il semplice fatto di indossare mascherine e guanti per andare a fare la spesa o per andare a lavoro influirà sui noi stessi. la paura del contagio ci farà sicuramente essere meno socievoi e inevitabilmente questo allentamento dei rapporti sociali potrebbe creare delle emozioni tristi o comunque negative.

Le avversità ci cambiano sempre risvegliando punti di forza, nuovi valori e capacità. È in questi momenti che dobbiamo mostrare il meglio di noi stessi e andare avanti con fiducia, sempre.