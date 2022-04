Una vicenda davvero incredibile è quella accaduta solo poco tempo fa ad un’anziana signora di circa 67 anni. Lorenza Marrujo è riuscita a fermare il ladro che è entrato prima in casa sua e poi in quella della sua amica. Ora è in carcere e non farà più del male.

CREDIT: YOUTUBE

Questo episodio è diventato in fretta virale sui social e in tanti ne sono rimasti a bocca aperta. Nessuno riusciva a credere ad una cosa del genere.

I fatti sono iniziati solo pochi mesi fa. Lorenza è una signora di 67 anni, che vive da sola. In pochi però sono a conoscenza della sua esperienza di 26 anni nelle arti marziali ed è anche cintura nera.

In quell’occasione un ragazzo si è intrufolato in casa sua e credeva di poter prendere qualcosa, ma soprattutto era convinto di poter affrontare la signora. Non sapeva cosa lei fosse in grado di fare.

CREDIT: YOUTUBE

Lorenza quando lo visto girare all’interno dell’abitazione, ha provato a convincerlo ad andare via e gli ha anche detto di non avvicinarsi a lei. Il malvivente, forse perché aveva già finito il suo giro, è andato via senza opporre troppa resistenza.

Tuttavia, pochi minuti dopo la signora ha sentito Elizabeth, la sua vicina di casa urlare e piangere disperatamente. Quando è andata a controllare, non ha avuto altra scelta che intervenire.

L’intervento di Lorenza Marrujo per la sua amica e vicina

CREDIT: YOUTUBE

La donna è andata di corsa da lei per aiutarla, ma una volta dentro l’abitazione, si è resa conto che il ladro era all’interno. Però, invece di fermarsi solo a frugare tra le sue cose, aveva anche aggredito l’anziana signora.

È proprio a quel punto che Lorenza ha deciso di difenderla. Ha bloccato a terra l’intruso e con un bastone che lui voleva tirarle, lo ha tenuto per il collo. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

La signora Elizabeth è stata portata in ospedale, ma il giorno successivo è potuta tornata a casa. Lorenza è felice, perché sa che sta bene. In tanti si sono complimentati con lei per quello che è riuscita a fare. Il suo intervento è stato davvero importante per l’anziana in pericolo.