Lo sai che è già tempo di pensare alle luci di Natale per interni ed esterni? Passato Halloween, infatti, bisogna iniziare a fare il punto della situazione per le feste di fine anno. Tra regali, addobbi, pranzi o cene, bisogna già cominciare a pensare a come sarà il nostro Natale. A partire dalle luci che illumineranno le nostre feste.

Per addobbare l’albero in casa, per decorare balconi e finestre, per illuminare alberi veri che ci sono in giardino. Ma anche scale, porte di ingresso e molto altro ancora: le luci di Natale sono perfette per entrare nel mood delle feste di dicembre.

Su Amazon sono davvero tantissime le proposte che possono fare al caso nostro. E possiamo anche contare su offerte davvero interessanti. Meglio iniziare a pensarci per tempo, prima che le soluzioni migliori diventino sold out.

Ansio Luci di Natale per esterno 12.5 metri, 500 LED bianco calco, ideali anche da interno

Fonte foto da Amazon

Ansio propone le sue luci da esterno e da interno, per una lunghezza di 12.5 metri, per un totale di 500 LED luminosi con un colore bianco caldo che saprà allietarci durante le feste di fine anno. Lo store propone anche catene più lunghe f ino a 2000 LED. Le luci sono impermeabili, ad alta efficienza energetica, con timer incluso, così possiamo impostare orari di accensione e di spegnimento. Le luci sono ON per 8 ore e OFF per 16 ore. Sono 8 le funzioni diverse proposte per scegliere sempre l’illuminazione p iù adatta alle proprie esigenze.

Avoalre Luci di Natale 2000 LED, 50 metri, modalità impermeabili, decorative per l’interno e per l’esterno

Fonte foto da Amazon

Sullo store di Avoalre ecco delle belle illuminazioni con ben 2000 LED, con cavo illuminato lungo 50 metri, per una catena luminosa impermeabile, ideale per interni ed esterni e 8 modalità di illuminazione. Possiamo usarle sia per l’albero di Natale in casa o fuori sia per porte, finestre, balconi e molto altro ancora. Il cavo di prolunga è lungo 3 metri. I LED hanno una luce bianca calda, molto rilassante, durevole e non soggetta a surriscaldamenti. La catena luminosa propone 8 diverse modalità di illuminazione. Sicura, grazie al suo convertitore, è una catena di luci con certificazioni che ne garantiscono la massima sicurezza in casa e fuori casa.

Catena luminosa con telecomando, 13 metri, 100 LED, impermeabile per interno ed esterno

Fonte foto da Amazon

Bellissima la catena luminosa con telecomando lunga 13 metri, con 100 LED e 8 modalità di illuminazione. Impermeabile, quindi sicura sia dentro casa sia fuori casa, Funziona con cavo elettrico molto flessibile, ma dispone anche di un alimentatore a batteria, con 3 batterie AA non incluse nella confezione. Il cavo di alimentazione invece è un USB 2 in 1. L’adattatore permette di risparmiare le batterie. Il telecomando può gestire l’illuminazione d a 10 m etri di distanza.

Luci solari da esterno BrizLabs, con 120 LED distribuiti su 12 metri, impermeabile con 8 modalità di illuminazione

Fonte foto da Amazon

Per risparmiare energia, ecco le luci solari da esterno firmate BrizLabs. 120 LED per una catena luminosa impermeabile lunga 12 metri, che dispone anche di 8 modalità di illuminazione e luce calda bianca o colorata. Il cavo è in filo di rame sottile, che si può facilmente piegare per essere posizionato nelle posizioni preferite. La batteria è a risparmio energetico e rispettosa dell’ambiente. Il cavo deve essere ricaricato dalle 6 alle 8 ore durante il giorno e possono funzionare al buio dalle 10 alle 12 ore. Due interruttori permettono di gestire l’illuminazione con facilità.

Catene luminose natalizie a cascata, con 400 LED, per 8 modalità di illuminazione e timer, ideale per interni ed esterni

Fonte foto da Amazon

Bellissima la catena luminosa a cascata ideale anche per illuminare con più semplicità l’albero decorato a festa. La stringa di luci a LED è ideale per un albero di 2 metri, con 16 strisce e 400 LED. La distanza tra le lampadine è di 8 centimetri, il cavo di alimentazione è lungo 5 metri. L’anello si posiziona in cima all’albero e i fili si possono posizionare come meglio si crede. Realizzato in filo di rame puro riciclabile, è sicuro ed ecologico. Il materiale è impermeabile, quindi la catena luminosa è perfetta anche per l’esterno. Le luci propongono 8 modalità di illuminazione.

Uping strisce a LED con luce calda bianca, 22 metri, impermeabili, 200 luci singole per una decorazione per interni ed esterni

Fonte foto da Amazon

Da Uping le strisce di LED con luce calda bianca lunghe 22 metri, impermeabili, quindi ideali per interni ed esterni. 200 luci LED singole (ma è disponibile anche nei formati da 100 LED e da 300 LED), con pannello per avere 8 modalità di illuminazioni differenti. La distanza dalla spina è poco più di mezzo metro. Se va in cortocircuito, l’alimentatore si stacca autonomamente. Le luci sono l’ideale anche per l’esterno, così come per addobbare ad esempio le scale di casa.

Gylefy tenda luminosa a LED con catena luminosa da 12 stelle, per interni ed esterni, 8 modalità di illuminazione

Fonte foto da Amazon

Bellissima questa tenda luminosa di 2 metri con 138 luci LED piccole e 12 luci a forma di stella, per illuminare ogni ambiente e creare la perfetta atmosfera natalizia in casa. Si possono applicare su finestre, tende, terrazze, scale, balconi. Le luci hanno 8 modalità di illuminazione e sono impermeabili, quindi adatte anche per le zone esterne alla casa, resistenti alle intemperie e alla pioggia.

Ansio luci natalizie da esterno con cascata luminosa da 7.5 metri, con 220 LED con luce bianca fredda

Fonte foto da Amazon

Infine, sempre sullo store Amazon di Ansio ecco delle luci di Natale da esterno e da interno a cascata , per la lunghezza di 7.5 metri e 220 LED con luce bianca fredda (ma sullo store sono disponibili fino a 1000 LED). Le luci sono impermeabili, ad ghiacciolo e ad alta efficienza energetica, con timer che consente di tenerle accese nelle 8 ore notturne e tenerle spente nelle restanti 16 ore. Inoltre sono dotate di 8 funzioni di illuminazioni differenti. Il cavo è lungo 10 metri e le luci dispongono delle certificazioni RoHS e CE.

Manca poco a Natale, meglio farsi trovare preparati!