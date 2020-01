Lui era ignaro, ma nel suo camion c’erano 80 milione id dollari. Ecco la storia di un umile uomo di 54 anni Lui era ignaro, ma nel suo camion c'erano 80 milione id dollari. Ecco la storia di un umile uomo di 54 anni

Chi non ha mai sognato di vincere alla lotteria? Dopo aver saputo l’ammontare del jackpot, centinaia di persone si presentano alle bancarelle per tentare la fortuna e vedere se ottengono il biglietto che cambierà la loro vita per sempre. Tuttavia, pochi hanno l’opportunità di ricevere una tale somma di denaro.

Ma se qualcuno meritava di vincere il jackpot è quest’uomo del Michigan, Stati Uniti, che ha recentemente avuto la fortuna di vincere 80 milioni di dollari al Powerball.

Un canale televisivo annunciò che Philip Chippewa, 54 anni, era il felice vincitore. Philip aveva il biglietto con tutti i numeri vincenti del sorteggio del 21 settembre. Dopo aver ricevuto il premio, Philip si è sentito molto commosso, perché quei soldi non sarebbero serviti solo per lui, ma anche per la sua grande famiglia di 7 figli e 21 nipoti.

“Ogni volta che vedo la cifra del jackpot, compro alcuni biglietti e spero per il meglio. Mi sono fermato a Barrels and Barrels il giorno del sorteggio e ho quasi rinunciato a comprare i biglietti, ma all’ultimo minuto, ho deciso di prendere quattro biglietti ”, ha detto l’orgoglioso padre e nonno.



Dopo aver acquistato i biglietti li ha messi nel suo camion senza prestare più attenzione. Fu sua cognata a dirgli che il vincitore era locale, quindi Philip corse a controllare i biglietti che aveva lasciato nel suo camion e scoprì la piacevole sorpresa.

“Non ho dovuto guardare oltre la prima riga per capire chi era il vincitore. Certo, mia moglie e mio figlio pensavano che stessi scherzando ”, ha commentato Philip.

Tuttavia, l’uomo ha preferito visitare il negozio dove aveva acquistato di nuovo il biglietto ed esaminarlo per confermare. Come immaginavano, era il biglietto vincente, la famiglia non poteva contenere la gioia.

“Con sette figli e 21 nipoti, ho sempre detto che potrei non avere più soldi, ma sono ricco proprio perché ho una famiglia così grande e speciale. Ora ho tutti i soldi di cui avrò bisogno.Ciò significa tutto per me “, ha detto Chippewa.



Certamente con questa grande famiglia, la miglior fortuna è avere i soldi necessari per dare a tutti una casa decente. E, oltre alle case che prevede di acquistare per i suoi figli e sua moglie Filippo, vuole anche comprare una moto e una Dodge Challenger. Pur avendo questa somma di denaro, la famiglia rimane umile e concentrata.

“Ogni giorno, quando vengo a lavorare, il mio capo mi chiede: ‘Perché sei qui?’ Gli dico solo che sono stato assunto per fare un lavoro e che non ho intenzione di abbandonare nessuno solo perché ho vinto”, ha concluso il vincitore.

Sogniamo tutti di dare il meglio alla nostra famiglia e questo caso ci mostra che è sempre possibile farlo, dobbiamo solo avere pazienza e la vita potrebbe sorprenderci.