Questa è la commovente storia di una mamma che balla con il figlio al suo matrimonio, facendo finire tutti i presenti in lacrime. La donna, costretta su una sedia a rotelle, si alza per questa danza nel giorno più importante per il suo amato ragazzo. Purtroppo, 10 giorni dopo questo bellissimo evento la donna è diventata uno splendido angelo.

Fonte foto da video su YouTube di MNF Productions

Scooter Hightower aveva deciso di sposarsi. Doveva fare in fretta per un motivo importante: sua mamma Tereri a dicembre 2019 ha ricevuto la diagnosi di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, una rara patologia neurologia che colpisce i neuroni associati al controllo del movimento muscolare volontario.

Tutta la famiglia ha affrontato con lei la patologia, che non ha cura ed è degenerativa. Sapevano che la fine per lei era vicina nell’estate 2020, quando ha perso la capacità di parlare, camminare, mangiare da sola. Per muoversi usava una sedia a rotelle elettronica.

Stava aspettando la nascita di sua nipote, mia nipote, e sta andando avanti da sei mesi, sette mesi, e poi stava aspettando il nostro matrimonio. Voleva essere al nostro matrimonio.

Per accontentare i desideri della mamma, man mano che la salute andava peggiorando, tutta la famiglia ha deciso di fare in modo che le nozze del ragazzo fossero un momento speciale per Terri. E così è stato, come dimostra un video che è diventato ben presto virale e che ha commosso tutti coloro che lo hanno visto.

Fonte foto da video su YouTube di MNF Productions

Mamma balla con il figlio, il grande desiderio della donna con SLA nel giorno del suo matrimonio

Scooter ha fissato il matrimonio per il 9 ottobre 2020 e ha organizzato il primo ballo con la mamma, scegliendo una canzone assolutamente perfetta: Mothers di Thomas Finchum.

Per quell’occasione, la donna ha potuto lasciare per un momento la sedia a rotelle elettronica, per danzare con il suo figlio. Prima di spegnersi per sempre 10 giorni dopo.