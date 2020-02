Mamma da alla luce una femminuccia, dopo 10 maschi Ha dato alla luce una femmina, dopo ben 10 maschietti. Oggi la famiglia è così...

Ogni mamma, dal momento in cui scopre di essere in dolce attesa, non vede l’ora di abbracciare quel frutto dell’amore che cresce dentro di lei. Il maschietto è principe della mamma e solitamente si dice che è quello più “mammone”. La protagonista di questa storia, è una madre di nome Alexis Brett, che ha dato alla luce ben 10 maschi di fila e proprio quando si era rassegnata, la vita ha voluto farle un regalo, un undicesimo figlio, una femminuccia pronta a spalleggiarla, in in mezzo a tutti quei maschi!

Alexis ha scoperto di essere incinta del suo undicesimo figlio, la vigilia di Natale. Aveva un ritardo, così ha deciso di fare un test di gravidanza. Quando ha realizzato di essere incinta, automaticamente ha pensato di aspettare un maschietto, perché ne aveva già avuti 10!

Quando dopo l’ecografia il ginecologo l’ha informata di essere in dolce attesa di una femminuccia, Alexis ha provato una sensazione che non è riuscita a descrivere a parole!

La nascita di Cameron ha segnato una differenza di età di 16 anni tra lei e suo fratello più grande, che ha 17 anni e si chiama Campbell. Gli altri figli di Alexis sono: Harrison, 16 anni, Corey, 14 anni, Lachlan, 11 anni, Brodie, 9 anni, Braun, 8 anni, Hunter, 6 anni, Mack, 5 anni, Blake, 3 anni, Rothagaidh, 2 anni.

Alexis ha confessato che spesso riceve commenti sul numero di bambini che lei e suo marito hanno, ma non le interessa ciò che pensa la gente!

Sono una famiglia completa, una famiglia che si vuole bene, una famiglia felice, come si può vedere dalle loro immagini!

E probabilmente, adesso che finalmente ha dato alla luce una femminuccia, questa madre potrà anche fermarsi!

Fino a poco fa era l’unica femmina in una casa con 10 figli maschi e un marito, ben 11 maschi!

Queste sono storie, che vale la pena conoscere! Tanti auguri a questa famiglia!