Aveva urlato contro un povero senzatetto incontrato per la strada. Così, per punizione e per farle capire perché aveva sbagliato, la mamma fa dormire la figlia 14enne in tenda al freddo. Una storia che lei stessa ha voluto raccontare, rimanendo nell’anonimato, su Reddit, per chiedere consiglio agli altri utenti. Ecco come hanno reagito alla sua scelta di farla dormire fuori di notte al freddo.

La mamma ha deciso di raccontare quello che è successo su Reddit. Lei ha due figlie, di 14 e 16 anni. Cerca di insegnare loro il rispetto per tutti, ma pare che la più piccola recentemente abbia trattato male un uomo che vive in strada.

Io sono una mamma single di 34 anni di due ragazze, Jasmine di 16 anni e Jessica di 14 anni. Il loro padre è deceduto quando ero incinta di Jess, e ho dovuto lavorare sodo. Abbiamo toccato il fondo e guadagnavo a malapena busta paga per busta paga, ma sono riuscita a ottenere una laurea, avere successo e viviamo bene. Il punto è che so quanto sia difficile [imprecazione] essere in fondo alla società, e le mie figlie lo sanno, il che è perché ero livido per le azioni di mia figlia.

Jasmine le aveva mostrato un video di Jessica intenta a insultare un senzatetto. Gli urlava contro di smetterla di chiederle dei soldi. Perché lui potrebbe guadagnarli da solo se non fosse così pigro. E se non spendesse tutto in sostanze stupefacenti.

L’uomo le ha risposto, lamentandosi del freddo che in Inghilterra non dà tregua. E Jessica gli ha risposto che le persone stanno in tenda a dicembre per divertimento: è come se lui vivesse in vacanza.

Mamma fa dormire la figlia 14enne in tenda al freddo per darle una lezione

La donna ha deciso di punire la ragazza. Non solo l’ha costretta a scusarsi con l’uomo, pagandole con i suoi soldi una stanza per la notte e iscrivendola a un’associazione di volontariato.

La mamma ha anche obbligato la figlia a dormire in giardino in una tenda. All’inizio la ragazza non voleva, ma altrimenti non avrebbe potuto più usare il telefono. Alla fine la punizione sembra aver funzionato! Anche se la sua famiglia le ha detto che ha esagerato: tu cosa ne pensi? Su Reddit molti hanno fatto i complimenti alla donna e altri la criticano.