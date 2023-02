Questa è la storia di una mamma che partorisce due gemelli, uno bianco e uno nero. Entrambi i genitori sono di colore e avevano già una figlia grande. Avevano deciso di darle un fratellino o una sorellina. Per poi scoprire che la donna era in dolce attesa di due gemelli. Quando sono nati non potevano credere ai loro occhi: uno era bianco e uno era nero.

Stacy e Babajide vivono a Lagos, in Nigeria. Avevano già una figlia, quando hanno deciso di allargare la famiglia. La donna di 31 anni è rimasta presto incinta. Alla prima ecografia, però, hanno avuto una grande sorpresa: aspettavano due gemelli.

Sicuramente una notizia incredibile, ma mai si sarebbe aspettata di essere ancora più sorpresa dopo il parto cesareo programmato in ospedale. Lei sapeva di attendere due maschietti, Daniel e David, ma quando lei e il marito li hanno visti per la prima volta sono rimasti senza parole.

Quando Daniel e David sono nati il 26 febbraio del 2019 stavano bene. Sono nati a pochi minuti di distanza. I due piccoli non si assomigliavano per niente, se non per gli occhi castani. Daniel ha infatti la pelle scura e i capelli neri e ricci, come la sorella maggiore Demilade. David, invece, ha la pelle bianca e i riccioli biondi.

Per mamma e papà si è trattata di una grandissima sorpresa. L’aspetto dei gemellini ha lasciato senza parole anche medici e infermieri. Ancora oggi molti non credono che lei sia la madre di entrambi o che il padre lo sia di entrambi.

Mamma partorisce due gemelli, uno bianco e uno nero: come è possibile?

Daniel è arrivato per primo, e poi l’infermiera ha detto che il secondo bambino ha i capelli d’oro. Ho pensato, come può essere possibile? Ho guardato in basso e ho visto David, era completamente bianco.

Anche il papà era sopraffatto, anche se felice, perché stavano bene. David è nato con l’albinismo oculocutaneo e per questa malattia genetica ha la pelle chiara e i capelli biondi.