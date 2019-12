Mamma riesce a perdere 56 kg in 14 mesi Era così grassa che non riusciva più a guardarsi allo specchio. Questa madre ha deciso di combattere per i suoi figli ed è riuscita a perdere 56 kg in 14 mesi. Ecco com'è oggi...

Non è sempre facile riuscire a cambiare vita, soprattutto quando si è abituati a non mangiare bene e non fare attività fisica. Questa è la storia di una donna australiana, mamma di tre figli, di nome che è Keely Dellit. La sua vita era arrivata al limite ed era così grassa, che non usciva nemmeno più da guardarsi allo specchio. Così un giorno Keely ha deciso di cambiare vita, ma lo stesso tempo di evitare l’errore comune che la maggior parte delle persone commette quando intraprende il viaggio per perdere peso. Solitamente tutti vogliono iniziare a vedere i risultati subito e questo porta all’immediata frustrazione. Questa donna ha deciso di fare piccoli passi per raggiungere i suoi obiettivi. E’ riuscita a perdere 57 kg in 14 mesi. Keely ha spiegato che ha lavorato in un fast food durante la sua adolescenza e questo è stato il fattore più importante che ha contribuito al suo aumento di peso e dopo aver avuto due figli, ha perso ogni speranza di dimagrire. Poi un giorno, dopo aver avuto il terzo figlio, è tornata a casa dall’ospedale ed è salita sulla bilancia… pesava 125 kg, un peso che non aveva mai raggiunto prima. In quel momento ha capito che avrebbe dovuto fare qualcosa e che lo avrebbe dovuto fare per i suoi bambini… Ha iniziato il suo viaggio senza tè dimagranti, senza palestra e senza liposuzione. Ha deciso di fare qualche cambiamento e di essere soprattutto molto paziente. Ha iniziato sostituendo il succo di frutta all’acqua gassata, il riso integrale al riso bianco e il latte vegetale al latte normale. Piccoli cambiamenti che hanno reso più facile rimanere in carreggiata e piano piano si è abituata alla nuova alimentazione. Ha deciso di provare a rispettare un preciso menù: a colazione ha iniziato a mangiare una ciotola di farina d’avena con i frutti di bosco. A pranzo una grande insalata con pollo alla griglia oppure del tonno. A cena del pesce al vapore e verdure cotte e come spuntino, delle barrette proteiche o delle carote. Ha eliminato i carboidrati in eccesso e tutte le calorie dalla sua dieta, assicurandosi di bere tantissima acqua ogni giorno. Quest’ultima aiuta ad aumentare il tasso metabolico del corpo e a sbarazzarsi dei rifiuti e delle tossine. Dopo sei mesi ha iniziato anche ad allenarsi: passeggiate al parco con i figli ed esercizi visti su YouTube. Dopo 14 mesi, è arrivata a pesare 69 kg. Ha confessato che ci sono stati momenti in cui si è quasi arresa, ma poi ogni volta guardava i suoi figli e riprendeva la sua battaglia. “Non è una magia, solo perseveranza”.