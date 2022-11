Questa è una storia d’amore che supera anche la morte. Marito e moglie di 77 anni muoiono a 30 ore di distanza l’uno dall’altra: hanno respirato insieme fino all’ultimo secondo su questa terra. Per celebrare il loro incredibile e la loro unione, forte e tenera fino alla fine, i figli hanno deciso di seppellirli insieme.

Raymond e Velva Breuer hanno vissuto praticamente tutta la loro vita insieme. Sono cresciuti nella stessa città, sono andati insieme in classe alle elementari e si sono diplomati alla stessa scuola superiore. Lui, per sbaglio, le lasciò una cicatrice con un attizzatoio rovente e lei ha sempre scherzato dicendo che l’aveva sposato per vendicarsi.

La coppia è cresciuta insieme nella contea di Phelps, nel Missouri. Raymond e Velva Breuer si sono sposati nel 1940 e hanno avuto sei figli e 18 tra nipoti, pronipoti e pro pronipoti. Una famiglia allargata tenuta unita dal grande amore che l’uno aveva per l’altra.

Raymond e Velva Breuer hanno sempre goduto di ottima salute e non hanno mai avuto grandi problemi. Anche quando Velva è stata mandata al Lenoir Woods Rehab Center, Raymond l’ha seguita per non separarsi.

Papà ha detto a una delle infermiere prima di morire, che se se ne fossero andati vicini, avrebbero dovuto essere seppelliti insieme, nella stessa bara. Scherzosamente, credo. Ma altre persone l’hanno sentito e abbiamo chiesto al direttore del funerale.

Il 4 agosto 2017, con la mano di Velma nella sua, Raymond è deceduto. 30 ore dopo Velma lo ha raggiunto in paradiso. Lui aveva 97 anni e lei 96. Quando la famiglia ha iniziato a organizzare il funerale, si è ricordata del fatto che il papà voleva che li seppellissero insieme.

La coppia è stata sepolta insieme in una bara, tenendosi per mano. E ora vivranno l’eternità insieme, come hanno sempre fatto in vita.