Marito esitante accetta di rifarsi il look e si innamora nuovamente della moglie Il marito era esitante, ma alla fine ha deciso di rifarsi comunque il look. E alla fine si innamora ancora una volta della moglie

Questa è la storia di una moglie che ha chiesto al marito di farsi un restyling. Lui ha accettato solo se lo avesse fatto anche lei. I due erano d’accordo e si sono rivolti a Christopher Hopkins, di Make Over Guy, l’unico in grado di poterli aiutare. Alla fine della trasformazione lui si è innamorato ancora una volta di lei.

La coppia, che è stata sposata per 33 lunghi anni, è andata a Minneapolis per una trasformazione di coppia che ha cambaito le loro vite. Jane aveva i capelli castano cenere lunghi fino alle spalle con radici scure. Il marito, invece, aveva una lunga barba grigio-bianca con lunghi capelli bianchi ramati fino alle orecchie. Dal 1990 Christopher Hopkins, il Christopher Hopkins, si occupa di trasformazioni eccezionali. Da quando ha aperto il suo primo salone all’interno di uno studio televisivo a St. Paul, Minnesota.

Nell’intervista per conoscere Jane e il marito, Christopher ha scoperto che i due sono amici fin dai tempi del liceo. In seconda o terza media a lui piacevano le ragazze più grandi, senza troppo successo. E così ha deciso di fare la sua proposta fuori dal cancello e a rispondere è stata proprio Jane.

Jane è stata la prima a dirgli di sì. Prima ci aveva provato con tante altre ragazze, ma solo lei gli diede retta. “Ho pensato che fosse carino, ma davvero immaturo”. E guardando il marito gli ha ricordato che ancora adesso è immaturo.

Jane gli ha detto di sì quando era matricola del college e il marito era un liceale. Rimasero insieme da fidanzati per quattro anni, prima che arrivasse la proposta di matrimonio. E adesso erano lì per un restyling. Da 30 anni non avevano cambiato niente e così Christopher ha deciso di dare un nuovo aspetto ai suoi clienti.

E alla fine della fiera i due si sono ancora una volta scelti. Perché l’amore è sempre amore!