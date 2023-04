La storia di Mason Fort (Hailey Harvest) è entrata nel cuore di tantissime persone grazie ai social network. Spesso ci imbattiamo in momenti che possono cambiare per sempre la nostra vita ed è proprio quello che è successo a questa donna, quando era soltanto una bambina…

Mason Fort aveva soltanto 6 anni quando un giorno, mentre si trovava con sua madre, vide un senzatetto seduto sul marciapiede. Le chiese cosa stesse facendo e perché fosse in quelle condizioni e la donna, con le parole più semplici del mondo, cercò di spiegare la situazione di quell’uomo alla sua bambina. Le disse che forse quella persona non aveva un posto in cui vivere e non aveva del cibo da mangiare.

Mason si mise a piangere, tutto ciò che voleva era aiutarlo. Così la sua mamma comprò un panino e permise alla sua bambina di darlo al senzatetto. Quello fu l’istante in cui la vita di quella piccola di soli 6 anni cambiò per sempre.

La grande impresa di Mason Fort

Grazie all’aiuto di sua madre, è riuscita a realizzare il suo più grande desiderio. All’età di 9 anni ha dato vita ad una fattoria, in cui coltivava frutta e verdura per aiutare coloro che ne avevano più bisogno.

Un paradiso di giardino chiamato “Hailey Harvest“. Il suo gesto è arrivato all’attenzione di tutti e quello stesso anno, un’organizzazione si è offerta di sostenerla con 3000 dollari.

Quei soldi hanno permesso alla bambina di realizzarsi in modo ancora più grande. Grazie all’aiuto di suo nonno, ha costruito delle piccole casette in legno, dove i senza fissa dimora potevano ripararsi di notte.

Ho voluto creare un posto dove le persone possono venire a dormire per un paio di notti come fosse l’Esercito della Salvezza… solo più grande!

Le fantastiche azioni della bambina sono proseguite fino all’età di 14 anni ed è stata una fonte d’ispirazione per tantissime persone. Non si hanno più aggiornamenti sulla pagina ufficiale dal 2019.