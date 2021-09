Giovanissima, bellissima e una carriera già brillante come una stella. In questa foto appare da bambina, ma già si riconosce quel suo sguardo caratteristico che oggi ha conquistato i cuori di milioni di telespettaroti italiani e non solo. Stiamo parlando di Matilda De Angelis, l’attrice e cantante di soli 26 anni, protagonista anche dell’ultimo Festival di Sanremo.

Credit: matildadeangelis – Instagram

Così come tanti altri suoi colleghi e sue colleghe del mondo dello spettacolo, anche Matilda ha voluto aggiungersi al club di coloro che, almeno una volta nella vita, hanno pubblicato una loro foto da bambini.

In questo caso, l’attrice e cantante bolognese lo ha fatto per festeggiare il suo 26esimo compleanno, compiuto proprio lo scorso 11 settembre. In quell’occasione era vestita da giullare. E quello è stato un motivo per scherzarci su.

In tantissimi hanno apprezzato la sua foto e colto l’occasione per augurarle un buon compleanno. Tra i tanti, anche l’attrice Sandra Milo, che ha commentato così il post:

E quante cose ne hai fatte in soli 26 anni, eh! Meravigliosi auguri a te ❤️

La carriera di Matilda De Angelis

Credit: matildadeangelis – Instagram

Matilda De Angelis è nata a Bologna l’11 settembre del 1995. Ha studiato e si è diplomata al Liceo Scientifico, ma già da molto prima del diploma, aveva intrapreso quella strada che l’avrebbe portata al successo.

Nel 2016 a soli 16 anni, esordisce sul grande schermo. Viene selezionata per interpretare il ruolo di protagonista nel film “Veloce come il vento“. Pellicola nella quale recita al fianco di Stefano Accorsi. Già quel lavoro, le porterà una miriade di premi e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, come la candidatura al premio di miglior attrice non protagonista ai David di Donatello 2017.

Da quel momento, Matilda, non si è praticamente più fermata. Ha lavorato in diversi progetti, sia cinematografici che televisivi, sia in Italia che all’estero.

Credit: matildadeangelis – Instagram

Nel 2020 recita, al fianco di star di livello mondiale come Hugh Grant e Nicole Kidman, nella miniserie intitolata The Undoing – Le verità non dette. Anche in quel caso, la critica parla di lei e la esalta per le sue qualità recitative.

A marzo del 2021, inoltre, veste i panni di co-conduttrice del Festival di Sanremo, affiancando egregiamente Amadeus.