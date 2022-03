I fan dei Me contro te nei DVD dei tre film possono ritrovare tutte le avventure di Luì e Sofì sul grande schermo. Prodotti da Warner Bros, per la regia di Gianluca Leuzzi, i tre lungometraggi ci portano alla scoperta delle avventure della coppia di YouTuber più amata in Italia.

I DVD dei Me contro te sono proposti nella versione singola, solo con il film da guardare a casa con mamma e papà o con gli amici. Oppure nella versione con gadget, per idee regalo che sicuramente piaceranno ai più piccoli di casa, che non vedono l’ora di vedere e rivedere i loro film.

Su Amazon, lo store dei Me contro te ospita tutti i DVD con i film della saga usciti fino al 2021. Ma state pur certi che, visto il successo al botteghino, ce ne saranno anche molti altri ancora.

Me Contro Te DVD – Il Film – La Vendetta Del Signor S

Il primo film dei Me contro te, “Me Contro Te Il Film La Vendetta Del Signor S“, è in vendita su Amazon nel formato DVD. Prodotto da Warner Bros e diretto da Gianluca Leuzzi, è la prima avventura sul grande schermo di Luì e Sofì. Il primo film è disponibile nella versione con DVD, nella versione con DVD e cornice e nella versione DVD con diario dei Me contro te.

Offerta Me Contro Te Il Film La Vendetta Del Signor S ME CONTRO TE IL FILM

Commedia

REGISTA: Gianluca Leuzzi

Calagna,Scalia (Actor)

Audience Rating: R (circondato)

Me Contro Te DVD – Il Mistero Della Scuola Incantata

Il secondo film dei Me contro te si intitola “Il mistero della scuola incantata” e vede sempre protagonisti Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, volti della coppia Me contro te. Disponibile come DVD, ma anche in noleggio su Prime Video, ripropone i personaggi, buoni e cattivi, del primo film, in una nuova avventura magica.

Offerta Me Contro Te - Il Mistero Della Scuola Incantata (DVD) ( DVD) Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo

La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato

Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Luigi Calagna, Sofia Scalia (Actors)

Me Contro Te DVD – Persi Nel Tempo

Il terzo film dei Me contro te si intitola “Persi nel tempo” ed è sempre diretto da Gianluca Leuzzi per la Warner Bros, con il cast dei precedenti film. In questo formato solo DVD, da prenotare in attesa dell’uscita ufficiale il 14 aprile 2022, i bambini potranno portare a casa le avventure di Luì e Sofì che, come suggerisce il titolo, si perdono tra passato e presente.

Me Contro Te – Il Mistero Della Scuola Incantata + Fascia

Per chi vuole acquistare dallo store ufficiale dei Me contro te i dvd dei film con gadget speciali, ecco il secondo titolo della saga della Warner Bros, Il mistero della scuola incantata, in vendita insieme a una fasci, un’idea regalo per tutti i bambini che andranno a conoscere la scuola incantata e le avventure magiche di Luì e Sofì.

Offerta Me Contro Te - Il Mistero Della Scuola Incantata + Fascia Il nuovo capitolo dei Me Contro Te

Con Luì e Sofì

Con Fascia

Luigi Calagna, Sofia Scalia (Actors)

Me Contro Te – Il Mistero Della Scuola Incantata + Cornice

E perché non acquistare, invece, il DVD del film Me Contro Te – Il Mistero Della Scuola Incantata in vendita insieme a una cornice? Così da arredare la cameretta dei bambini in perfetto stile Team Trote.

Offerta Me Contro Te - Il Mistero Della Scuola Incantata + Cornice Il nuovo capitolo dei Me Contro Te

Con Luì e Sofì

Con Cornice

Luigi Calagna, Sofia Scalia (Actors)

Me Contro Te – Il Mistero Della Scuola Incantata + Portapenne

Sempre il secondo film propone il box con DVD del titolo “Il mistero della scuola incantata”, con un bellissimo portapenne in legno da tenere in cameretta, per poter avere una stanza a tema Team Trote. Per tutti gli appassionati della saga di film dei Me contro te davvero una bella idea regalo.

Offerta Me Contro Te - Il Mistero Della Scuola Incantata + Portapenne Il nuovo capitolo dei Me Contro Te

Con Luì e Sofì

Con Portapenne

Luigi Calagna, Sofia Scalia (Actors)

Me Contro Te – Persi Nel Tempo (DVD e due cuori luminosi)

Esce sempre il 14 aprile 2022 il film Me contro te Persi nel tempo, nella versione con DVD e due cuori luminosi. Una simpatica idea regalo per rivivere le emozioni delle avventure sul grande schermo di Luì e Sofì e tifare per loro con due cuori che si illuminano

Me Contro Te – Collection 3 Film (DS) (3 DVD)

Infine, ecco la collezione completa con tutti i film in DVD dei Me contro te: La vendetta del Signor S, Il mistero della scuola incantata e Persi nel tempo. Così da organizzare una bella maratona di film con protagonisti Luì e Sofì e tutti gli amici incontrati nelle tre avventure firmate da Warner Bros. Non mancheranno i colpi di scena, ovviamente. Così come non mancheranno, con tutta probabilità, futuri film. Genitori avvisati!

Buona visione con i Me contro te e i dvd dei 3 film finora usciti che vedono protagonisti gli YouTuber Luì e Sofì.