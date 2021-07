Quali sono i migliori modelli di Polaroid da regalare e regalarsi? Per scatti senza tempo, che è bello condividere con le persone care, sicuramente la prima macchina fotografica che viene in mente è quella di un’azienda americana fondata nel 1937. Ne ha di anni sulle spalle, ma non li dimostra. Anche perché recentemente le Polaroid sono particolarmente tornate di moda, per quell’effetto vintage che conquista sempre.

Stiamo parlando di un brand famoso e conosciuto in tutto il mondo per la sua sperimentazione nel mondo della fotografia istantanea, che ha di fatto rivoluzionato il mondo. Poter avere una macchina fotografica che stampa subito gli scatti era un sogno ad occhi aperti per molti appassionati di scatti. E lo è ancora oggi, periodo nel quale abbiamo riscoperto le istantanee, anche con stampanti che stampano subito tutto quello che immortaliamo con fotocamere istantanee o smartphone.

Dal mondo Polaroid sono molti i modelli di macchine fotografiche istantanee, ma anche cam e accessori che si possono regalare a chi ama tutto quello che ruota intorno al mondo della fotografia. Per questo questi oggetti tecnologici dal sapore retrò diventano sempre l’idea regalo perfetta per ogni occasione.

Ecco allora i 5 migliori modelli di Polaroid che possiamo acquistare su Amazon, magari in offerta.

Polaroid Now Fotocamera istantanea I-Type, Bianco

Il nostro viaggio tra i modelli di Polaroid migliori che possiamo acquistare, prova la Polaroid Now (modello numero 9027), la fotocamera istantanea I-Type di colore bianco, ma disponibile anche in arancione, in blu, in giallo, in nero, in rosso e in verde. Una nuova fotocamera istantanea analogica point and shoot che fa tutto quello che la tecnologia può fare per poter catturare ogni volta ogni momento importante della propria vita. Così da avere sempre tra le mani una foto Polaroid originale, come quella di un tempo.

Il modello propone un autofocus migliorato, che cattura esattamente i tuoi momenti migliori per come li vedi. Così potrai rivivere i tuoi ricordi preziosi anche dopo tanto tempo, potendo contare su una pellicola fotografica sulla quale la stampa propone sempre tonalità nitide e vivaci, come se fossero real time. La doppia esposizione può permettere di inquadrare due momenti in uno. Non mancano l’autoscatto per selfie di gruppo e un flash altamente preciso.

Disponibile nei 7 colori dello spettro tradizionale Polaroid, il modello è compatibile con i film i-type e 600.

Modelli di Polaroid Originals 9015 OneStep+ i-Type Fotocamera Istantanea, Bianca

Per chi ama lo stile vintage, ecco la Polaroid Originals 9015 OneStep+ i-Type Fotocamera Istantanea, qui proposta nel colore bianco, ma disponibile anche in un nero elegante. Questo formato originale è davvero molto facile da usare e disponibile di un flash molto potente, di autoscatto e di una batteria che può durare fino a 60 giorni, quindi l’ideale da avere sempre con noi per creare il nostro album di ricordi. Dispone anche di molte funzioni che sono gestibili da app tramite Bluetooth, come il controllo manuale della fotocamera, la doppia esposizione, lo scatto a rumore e molto altro ancora. L’app è disponibile sia su Apple Apple Store sia su Google Play Store.

L’obiettivo per i ritratti propone foto da 0,30 cm a 0,60 cm, mentre il secondo obiettivo standard foto da 0, 60 cm in poi. La confezione contiene al suo interno, oltre alla fotocamera OneStep+, un comodo e pratico cavo di ricarica USB, una cinghia per tenere comodamente la Polaroid al collo e anche un manuale utente e una guida rapida per iniziare subito a scattare le foto più belle di sempre.

Si può anche acquistare con carta fotografica Color 600, così da dare subito libero sfogo alla propria voglia di immortalare ogni momento importante della nostra vita.

Polaroid Fotocamera Digitale a Scatto Istantaneo con Tecnologia Di Stampa a Zero Inchiostro Zink, Rosso

Per chi ama il colore, l’allegria e lo stile pop, ecco la fotocamera Polaroid digitale a scatto istantaneo con tecnologia di stampa a zero inchiostro Zink. Disponibile in questo rosso intenso, ma anche in bianco, nero, blu, rosa e viola, il modello Snap permette di scattare foto istantanee bellissime, con un semplice pulsante, per poi avere la foto ricordo già pronta tra le mani. Dispone della modalità ritratti e anche selfie, con una fotocamera da 10 MP. Se vogliamo stampare le foto in seguito è dotata anche di una scheda microSD per salvarle e tenerle sempre con noi.

Grazie alla tecnologia di stampa Zero ink di Zink non c’è bisogno di inchiostri oppure di toner. La fotocamera stampa su carta con retro adesivo 2×3, con colori realistici, vivi e nitidi. Così possiamo appendere dove vogliamo le nostre foto ricordo, con il comodo retro adesivo.

Dimensioni ridotte, per una fotocamera colorata e tascabile comoda da portare sempre con noi, in ogni nostro viaggio.

Modelli di Polaroid Now – The Mandalorian Edition

Per tutti gli appassionati di film di fantascienza, direttamente dal mondo di Star Wars ecco la Polaroid Now Mandalorian Edition (numero di modello 9044). La fotocamera analogica è perfetta per immortalare ogni momento e trasformarlo subito in una foto ricordo. La messa a fuoco è automatica, così da avere sempre immagini nitide, dai colori vivaci.

Il modello propone una doppia esposizione, per creare due momenti in una doppia esposizione. Ma si possono impostare anche l’autoscatto e un flash precisissimo, per illuminare ogni evento importante della nostra vita che vogliamo immortalare per sempre.

Il modello è disponibile nei sette colori iconici del mondo Polaroid.

Polaroid Go White

Infine, ecco uno splendore da usare e da ammirare, la Polaroid Go White, in un bianco candido che ricorda molto i modelli di Polaroid storici, che hanno cambiato la storia della fotografia mondiale. La fotocamera istantanea analogica tascabile può essere sempre portata con se e indossata per poter fare scatti meravigliosi che diventeranno splendidi ricordi.

Le dimensioni e il peso la rendono perfetta per ogni viaggio, mentre la batteria agli ioni di litio garantisce altissime prestazioni. Si ricarica con un comodo cavo USB in dotazione. Realizzata in policarbonato e plastica ABS, le lenti sono di resina in policarbonato. Il flash è automatico con override.

La confezione contiene la Fotocamera Polaroid Go, un cavo di ricarica USB, un comodo e pratico cinturino da polso e anche una guida rapida per iniziare subito a scattare bellissime foto.

A te quale modello piace di più?