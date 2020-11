Siete sicuri di dormire bene? App e smartwatch che svolgono l’attività di monitoraggio del sonno potrebbero svelarvi scomode verità.

Il monitoraggio del sonno è utile?

Sappiamo bene quando un sonno ristoratore può portare dei benefici a breve e a lungo termine sia sul nostro corpo che sulla mente. La quantità di ore che dormiamo, e la qualità, sono responsabili del nostro benessere fisico e psichico.

Ecco perché, in questo senso, la tecnologia ci viene in aiuto: grazie alle nuove applicazioni per il monitoraggio del sonno possiamo scoprire quanto e come davvero dormiamo ed eventualmente sistemare il tiro.

Dedicare il giusto tempo al riposo

Non solo abbiamo bisogno di dormire, la cosa più importante riguarda proprio la qualità del tempo che impieghiamo a letto. Grazie alle applicazioni e agli smartwatch è possibile il monitoraggio del sonno durante la notte.

Questo ci serve per capire se siamo dedicando il giusto tempo al riposo e, soprattutto, se lo stiamo facendo bene. Sapevate che una persona adulta deve dormire tra le 7 e le 9 ore al giorno?

Perché lo sappiamo, se questo non avviene gli effetti si percuotono sulla salute, sull’umore e in generale sul benessere.

Un sistema di monitoraggio del sonno che ci aiuta a prevenire il malessere

Grazie quindi alla tecnologia e alle numerose applicazioni su cui possiamo contare, possiamo farci un’idea precisa di quanto ci stiamo realmente riposando durante la notte.

Il monitoraggio del sonno, infatti, tiene conto del sonno leggero, di quello profondo e della fase REM. Attraverso la somma delle ore e del modo in cui abbiamo dormito (movimenti e frequenza cardiaca) è possibile ottenere un quadro completo sulla notte appena trascorsa e scoprire se il nostro sonno è stato ristoratore oppure no.