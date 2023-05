Avete mai sentito parlare della vipera del Gabon? Nel filmato è stata avvistata per strada, era perfettamente camuffata con l'ambiente

Questo video è diventato virale negli ultimi anni e ha raggiunto ogni parte del mondo. Avete mai sentito parlare della vipera del Gabon? Nel filmato è stata avvistata per strada, era perfettamente camuffata con l’ambiente. Inizialmente, l’occhio umano viene ingannato e non riesce a capire quello che sta guardando in quell’esatto momento. E la cosa è decisamente pericolosa.

La vipera del Gabon è una delle meraviglie della natura, ma allo stesso tempo è uno degli animali più pericolosi per la vita dell’uomo. Vive nel continente africano, proviene dalle lussureggianti foreste pluviali e dalle aride savane dell’Africa centrale e occidentale.

Si tratta di un serpente molto conosciuto per la sua capacità di camuffarsi, un vero e proprio maestro del travestimento. Le sue lunghe zanne lo rendono uno dei rettili più velenosi al mondo. Se si viene morsi da una vipera del Gabon, è bene chiedere subito aiuto. Può causare danni gravissimi ai tessuti, dolori insopportabili e alla fine la morte.

Una delle caratteristiche che la rendono unica e riconoscibile, è la testa triangolare. È un animale molto paziente, in grado di mimetizzarsi perfettamente e che riesce a non farsi scoprire prima di sferrare il suo attacco.

La vipera del Gabon tenuta come animale domestico

Fortunatamente, grazie agli habitat remoti che solitamente sceglie, sono davvero rari gli incontri con gli esseri umani. Tuttavia, nell’ultimo anno sono capitati diversi episodi preoccupanti. Nonostante si trovi soltanto in Africa, alcuni americani amano tenerla come animale domestico, all’interno di teche.

Nel 2022, un episodio spiacevole è accaduto in Virginia. Un uomo è stato morso dal suo “animale domestico” ed è stato subito trasportato al Richmond Hospital, dove i medici hanno iniziato una corsa contro il tempo per salvargli la vita. Non avevano più una scorta di anti-veleno e hanno dovuto contattare altri centri sanitari.

Altri episodi, si sono verificati in Georgia ed altre zone circostanti. Serpenti avvistati per le strade, probabilmente fuggiti dalle mani dei loro”proprietari“.