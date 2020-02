Non dovresti lavare i capelli più di due volte a settimana e questo è il motivo

Lavarsi i capelli troppe volte alla settimana può avere conseguenze più negative di quelle positive.

Non inganniamo nessuno, lavarti i capelli è bello. E quando passano più giorni del solito, si sente a disagio. D’altra parte, sentirsi puliti e ordinati è uno dei migliori sentimenti al mondo, ma abusare dello shampoo può avere conseguenze indesiderabili.

Certo, i capelli spesso dicono molto su una persona, sulla loro salute e sul loro aspetto generale, ma a volte il desiderio di avere un bell’aspetto può portare alcune persone a esagerare con lo shampoo, riuscendo a lavarsi i capelli più di due volte a settimana , qualcosa non altamente raccomandato.

Pertanto, il famoso stilista Jonathan Van Ness ha formulato alcuni consigli sulla cura dei capelli.

In un’intervista con Vogue, ha chiarito che non dovrebbe lavarsi i capelli dopo l’esercizio o ogni volta che si vede una traccia di grasso. In tal caso, lo laveremmo ogni giorno e questo provocherebbe danni irreversibili, come perdita di lucentezza, setosità ed elasticità.

Nel caso in cui i capelli abbiano un aspetto oleoso anche dopo essere stati lavati o le punte siano sfilacciate e usurate, Van Ness consiglia di utilizzare uno shampoo a secco e un balsamo o un olio detergente, che rimuovono facilmente lo sporco in eccesso e l’ulteriore vantaggio di non contenere detergenti.

Il lavaggio a secco libera i capelli dai danni causati dagli essiccatori e sono inoltre privi di sostanze chimiche sconosciute, quindi non esponerai il cuoio capelluto a nessun pericolo.

Mentre la nostra prima intenzione potrebbe essere quella di lavarci i capelli quando riteniamo che siano sporchi o grassi, dobbiamo essere consapevoli che sia la carenza che l’eccesso fanno male alla nostra salute, in ogni modo. Usa lo shampoo tutte le volte che è necessario e, naturalmente, assicurati che sia compatibile con il tuo tipo di capelli e non contenga sostanze chimiche dannose.

https://www.bioguia.com/salud/lavarte-pelo-dos-veces-semana-razon_30093034.html