Non si deve lasciare il cellulare in carica sul letto I Vigili del Fuoco avvertono: mai lasciare in carica il proprio cellulare sul letto mentre si dorme. Ecco cosa si rischia....

I Vigili del Fuoco avvertono: mai lasciare in carica il proprio cellulare sul letto mentre si dorme.

Lasciare il proprio cellulare in carica per tutta la notte è una cattiva abitudine da eliminare al più presto perché può essere molto pericolosa.

Oltre a rovinare per sempre la batteria, può provocare seri danni alla salute. Molti Vigili del Fuoco di tutto il mondo sono intervenuti per salvare la vita delle persone a causa di questa abitudine ed ora vogliono avvertire tutti di non lasciare il proprio cellulare sul letto per tutta la notte.

Molti di noi arrivano a fine giornata con il proprio cellulare scarico e di conseguenza sentiamo l’esigenza di ricaricarlo per tutta la notte. Ma dovete sapere che dopo aver raggiunto il 100%, la batteria smette di ricaricarsi e lasciarlo in carica per molte ore nonostante aver raggiunto il massimo della carica, può creare seri danni alla batteria. Il danno maggiore è il calore che aumenta la tensione della carica.

Questo provoca un aumento della temperatura che va a compromettere le capacità della batteria del proprio cellulare. Se la batteria si surriscalda, il cellulare può scoppiare e purtroppo ci sono molti casi che lo confermano.

Lasciare il cellulare in carica sotto il cuscino è una pratica che molti usano spesso. Moltissime persone si addormentano con il cellulare in carica vicino, ma sarebbe meglio non farlo se si vuole salvaguardare la propria salute.

Alcuni ricercatori israeliani del Weizmann Institute of Science, hanno effettuato dei test per capire i rischi ipotetici che il cellulare crea sulla salute. Questi esperimenti consistevano in test che mostravano la quantità di radiazioni alle quali veniva esposto il nostro corpo ogni volta che utilizziamo il cellulare o semplicemente lo teniamo vicino. I risultati sono poco confortanti: bastano solo 15 minuti al cellulare e possono insorgere seri danni celebrali ma anche l’insorgenza di cancro, soprattutto quello al cervello.

Se non riesci a stare senza il tuo cellulare, almeno evita di tenerlo in carica per tutta la notte e soprattutto sul tuo letto.