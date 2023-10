La storia di questa nonna di 71 anni sta facendo il giro dei social per via di una decisione presa che, ha lasciato tutta la sua famiglia e i social senza parole. La sua incredibile svolta è arrivata quando ha perso il proprio lavoro, riuscendo in breve tempo a guadagnare dei soldi in un modo inaspettato.

Quest’ultima a seguito della sua età non poteva più lavorare e vivere con la sua pensione le risultava impossibile. Proprio per questo motivo, dopo una serie di ripensamenti e di dubbi, ha deciso di iniziare una nuova avventura sorprendente.

La sua decisione è stata presa anche a seguito delle condizioni di salute delicate del figlio. Il ragazzo infatti, da tempo vive con una disabilità per il quale occorrono davvero tanti soldi per le cure e le varie fisioterapie. Ecco, di conseguenza, cosa ha deciso di fare Michelle Hardenbrook.

Nonna di 71 anni perde il lavoro, subito dopo la decisione choc: “Non giudicatemi ma…”

La scelta presa da Michelle di 71 anni in breve tempo ha catturato l’attenzione di tutto il mondo. Il web si è diviso fin da subito tra chi comprendeva e apprezzava il suo gesto e chi invece, la condannava per quanto stava facendo.

A spiegare nel dettaglio il motivo della sua decisione è stata la stessa Hardenbrook all’interno di un’intervista al Daily Star. Quest’ultima ha deciso di lanciarsi all’interno del settore dedicato agli adulti: “Non trovo nulla di male in quello che faccio soprattutto perché ho bisogno di aiutare mio figlio disabile. Ho un’altra figlia, non ci parliamo da 20 anni e sono sicura che se scoprisse cosa sto facendo ora, avrebbe più scuse per non vedermi”.

Michelle ha intrapreso un lavoro su OnlyFans che le permette di guadagnare fino a 30 mila dollari al mese ovvero 28 mila euro. Quest’ultima non si vergogna affatto del suo nuovo lavoro che le serve per pagare le sue di suo figlio.

La 71enne infatti, si è soffermata anche su quelli che sono i momenti intimi alla sua età: “Ci sono alcune modifiche da apportare, ma può comunque essere altrettanto soddisfacente, altrettanto divertente e altrettanto simpatico”.

“Non credo che tu debba smettere di farlo quando raggiungi una certa età. Molte donne, soprattutto quando raggiungono la menopausa, si fermano. Io non mi sono fermata” termina Michelle.