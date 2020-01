Ogni azione ha una sua conseguenza Come ti tratterà il karma nel 2020, secondo il tuo segno zodiacale. Ogni azione ha una sua conseguenza , e prima di ciò, il karma è responsabile di far tornare indietro e di farti subire in qualche modo, tutte le azioni, buone o cattive che siano, che hai compiuto.

Ogni azione ha una sua conseguenza , e prima di ciò, il karma è responsabile di far tornare indietro e di farti subire in qualche modo, tutte le azioni, buone o cattive che siano, che hai compiuto. Mhoni Vidente ti aiuterà a decifrare come il karma ti tratterà nel 2020, secondo il tuo segno zodiacale.

Prima o poi, le cose torneranno, e secondo come ti sei comportato in passato, sarà ciò che ti riserva il futuro. Tuttavia, a seconda del segno zodiacale e dell’energia che i pianeti apportano a ciascuno di essi, il karma può offrire l’opportunità di compensare alcune azioni in modo positivo.

Questa è un’opportunità per imparare che dobbiamo essere empatici, che fare del male non riguarda solo le altre persone, ma riguarda anche noi stessi.

Ariete. Sarai sorpreso di scoprire che il karma sarà a tuo favore quest’anno. Una calma insolita si stabilizzerà dentro di te e ti darà l’opportunità di conoscerti meglio e di lavorare sul tuo intuito e sulla tua crescita personale. Ti sentirai a tuo agio con la vita e godrai di tutte le possibilità per creare un futuro migliore per te stesso. Toro. Dovrai affrontare seri problemi all’inizio dell’anno, soprattutto nella tua relazione. È importante risolvere tutti i problemi in sospeso dentro di te per rompere questo karma e tornare alla normalità. Se lo raggiungi nella seconda metà dell’anno, puoi vivere di nuovo in pace ed equilibrio.

Gemelli. Spesso conduci la tua vita con grande fretta e impazienza, ma il karma ti insegnerà preziose lezioni a riguardo l’anno prossimo. Ti porterà cambiamenti inaspettati che ti faranno sentire inizialmente perso, ma col tempo ti faranno vivere molto meglio e con scopi migliori. Cancro. Buone notizie. In questo nuovo anno sarai premiato per tutta la tua dedizione e amore per le persone intorno a te. Il Karma ti presenterà grandi successi e felicità, ma attenzione, ti metterà di nuovo in situazioni difficili, per insegnarti cose nuove.

Leone. Di recente ha preso alcune decisioni dubbie, ma il karma garantirà che gli venga mostrato il giusto percorso da seguire. Ti insegnerà l’importanza di prenderti cura delle tue energie e dei tuoi pari e ti aiuterà a fare dell’ottimismo una priorità. Puoi crescere da ogni errore e diventare una persona migliore e meno orgogliosa. Vergine. All’inizio del prossimo anno, in alcune occasioni, sarai molto ansioso. Può essere complicato per te, ma non abbassare la testa, perché non è una punizione, ma una grande opportunità per l’evoluzione che ti renderà più capace di fare ciò che sogni. Lascia la paura di correre rischi e crescere e goditi il ​​karma nel miglior modo possibile.

Bilancia. Alcuni giudizi e ostacoli sorgeranno in determinati momenti della tua vita, ma in generale entro il 2020 ti sentirai molto stabile e soddisfatto della tua vita. Raggiungere stabilità ed equilibrio sarà il tuo grande obiettivo e sarà presentato con grande autenticità e rettitudine, solo attento all’indecisione, potrebbe ostacolare il tuo percorso. Scorpione. Il Karma ti riserva molte cose nel 2020, e non essere troppo sorpreso, perché sai che non sei una persona che segue le tradizionali regole della vita. Incontrerai difficoltà nel tuo percorso e uno dei passi principali che puoi compiere in questa direzione, è quello di essere vicino alle persone che ami, ti aiuteranno a rimanere ottimista nella vita e a rafforzarti emotivamente e spiritualmente.

Sagittario. Non c’è dubbio che il 2019 sia stato un anno difficile e stressante per te, quindi il 2020 dovrebbe avere un inizio più leggero. Questo nuovo anno sarà per te un momento di calma, quando inizierai ad apprezzare i risultati dei progetti a cui stai lavorando. Lasciati guidare dalla pace interiore e vivrai un grande momento nel tuo viaggio. Capricorno. Quest’anno sarai molto più sicuro e più felice di te stesso, il che influenzerà positivamente tutte le aree della tua vita, specialmente la tua relazione romantica.

Acquario. A causa della sua natura impulsiva, spesso ha problemi con le persone che lo circondano ed il karma ha deciso di insegnargli alcune lezioni importanti entro il 2020. Il prossimo anno, sperimenterà situazioni che gli causeranno disagio e ansia, ma lo porterà a una realtà migliore. Man mano che imparerai a controllare i tuoi impulsi, scoprirai che la vita diventerà più semplice e più unita. Pesci. Entro il 2020, il karma ti offrirà incredibili opportunità. Sarai sorpreso da un nuovo lavoro, amore o amicizia e avrai anche l’opportunità di essere meno dipendente dalle altre persone. Questo sarà un premio per la tua dedizione quotidiana ad essere una persona migliore. Molte cose buone ti aspettano in questa nuova fase.