L’ombrello che si apre al contrario è una bella rivoluzione. Così ci protegge dalla pioggia quando è aperto, mentre quando è bagnato impedisce alla superficie piena di goccioline di pioggia di bagnare i nostri vestiti o la nostra automobile o le scale di casa. Dove si compra? Quali sono i migliori sul mercato?

Ovviamente ce n’è per tutti i gusti e anche per tutte le tasche. Su Amazon si possono acquistare i migliori ombrelli invertiti, altro termine utilizzato per indicare questo particolare modello, con prezzi magari anche in offerta, così da accontentare tutta la famiglia.

Sei pronta a scoprire quali sono i modelli di ombrello che si apre al contrario più adatti alle tue esigenze? Scoprilo con noi!

Isaoa ombrello invertito grande antivento doppio strato

Se ti piace trovare il lato positivo e ironico anche quando fuori piove e il tempo è bruttissimo, Isaoa propone questo grande ombrello invertito con gatto nero, un prodotto antivento e a doppio strato pieghevole, comodo da tenere in auto. Un ombrello in tessuto pongee idrorepellente traspirante, abbinato a un’asta in acciaio elettroplaccato e nervature in fibra di vetro rinforzata con resina. Il design è davvero divertente, per un ombrello piccolo per tenere al riparo dalla pioggia fino a due persone mentre camminano per strada. Si apre velocemente e può anche stare in piedi da solo, così da tenere le mani libere quando serve.

Ombrello rovesciato pieghevole Advers doppio strato

Advers propone il suo ombrello rovesciato pieghevole, con forma a manico compatto di C e colore blu navy. L’ombrello è realizzato in tessuto e in fibra di carbonio, quindi ultra leggero e comodo da avere sempre con sé. Il design permette di non bagnarsi quando lo si chiude e lo si ripone. E poi può anche stare in piedi da solo. Il manico è ergonomico e il materiale è resistente, durevole e antiscivolo. Tutti i materiali sono di altissima qualità e l’ombrello è antivento e antipioggia, anche nelle condizioni più avverse. Il regalo perfetto, perché utile, patico e bello. Ma anche molto intelligente e alla moda: ormai in giro si vedono solo più ombrelli così!

Ombrello pieghevole impermeabile con strisce riflettenti

Colorato e divertente, ecco un ombrello pieghevole e impermeabile, un pratico accessorio da viaggio capovolto con strisce riflettenti. L’apertura e la chiusura sono automatiche e i colori fluo permettono la massimo sicurezza anche durane le ore serali e notturne, grazie ai bordi riflettenti lucidi. In caso di scarsa illuminazione e pioggia battente è sicuramente la soluzione ideale. Chiudendo l’ombrello nella direzione opposta non si bagnano i vestiti, gli zaini, l’auto… Il tessuto è impermeabile e resiste anche alle piogge più intense. L’interno è nero e il rivestimento è anti UV. La struttura è realizzata con stecche in fibra rinforzata con resina.

Eono ombrello invertito con manico a forma di C

Il marchio Eono propone il suo ombrello invertito a doppio strato con manico a forma di C e rivestimento Anti UV, antivento e ovviamente impermeabile e resistente anche alle piogge più terribili. Disponibile in diversi colori, l’ombrello è in tessuto con struttura in lega di acciaio, vetroresina, pongee. Il materiale è di alta qualità e dura a lungo nel tempo, grazie al telo doppio strato e un telaio rinforzato. Protegge anche dal sole. Quando è chiuso, il lato esterno bagnato si richiude verso l’interno così da lasciare tutto asciutto ed evitare di bagnare in giro.

Ombrello inverso reversibile con apertura al contrario

Un cielo azzurro con bellissime nuvole bianche dentro all’ombrello inverso reversibile con apertura al contrario, ideale per proteggersi sotto la pioggia. Disponibile anche con altre fantasie (che però sono spedite solo in base alla disponibilità di magazzino, quindi non si può scegliere la tinta), è composto con una doppia fodera. L’apertura ha un diametro di circa 100 centimetri, mentre la lunghezza, con il manico incluso, è di circa 80 centimetri.

Ombrello inverso reversibile con fiore

Amate i fiorellini? Ecco a voi l’ombrello inverso reversibile a tinta unica con una bellissima grafica floreale dalle nuance pastello davvero accattivanti. L’ombrello è realizzato con una doppia fodera e un doppio colore, quindi molto resistente e con un materiale davvero di altissima qualità. Un bellissimo ombrello ideale per le pioggerelline più leggere e per quelle più intense, così da coprirsi dalle gocce che cadono sulla nostra testa. O anche per proteggere la nostra testa dai raggi solari, grazie alla materia prima che protegge dai raggi UV.

Ombrello con apertura al contrario Auto Reverse antisgocciolo

Virsus presenta il suo ombrello con apertura al contrario: anti sgocciolo, con manico a forma di C, l’ombrello ribaltabile inverso protegge anche dai raggi UV ed è disponibile anche in altre colorazioni. Oltre al rosso, infatti, abbiamo anche il blu, il grigio e il verde. Realizzato in tessuto, ripara dalla pioggia anche da quella più intensa: l’apertura è al contrario, quindi quando lo si chiude il lato bagnato esterno si richiude verso l’interno non sgocciola e quindi non bagna l’auto o il pavimento di casa. Il manico ha la forma a C così da usare le braccia al posto delle mani, che così saranno libere per tenere per mano i bambini o portare le buste della spesa. L’impugnatura è antiscivolo.

Ombrello grande inverso antivento doppio strato con gattini

Sempre per gli appassionati di gattini, ecco l’ombrello realizzato in tessuto pongee idrorepellente, traspirante a doppio strato. L’asta è in acciaio elettroplaccato e nervature in fibra di vetro rinforzata con resina. L’ombrello protegge dal vento e dalla pioggia ed è molto capiente. La chiusura è a bottone. Quando si chiude l’ombrello, le gocce d’acqua rimangono dentro e non bagnano fuori. Si può aprire e chiudere in poco tempo. Ed è progettato per rimanere in piedi da solo e tenere sempre le mani libere.

Ombrello rovesciato con protezione UV e manico a C

Dark blue o beige come nell’immagine qui sopra? Ecco il bellissimo ombrello rovesciato antivento con protezione UV in fibra di carbonio. Un modello esclusivo, tradizionale e classico, progettato per durare nel tempo e per dare il massimo del comfort. Molto robusto, si può appoggiare per terra e si può camminare a mani libere, grazie all’impugnatura a forma di C antiscivolo. Resiste al vento, il design è aerodinamico e il disegno è tradizionale per venire incontro a ogni esigenza. Lascia pavimenti, pantaloni, scarpe e auto completamente asciutti.

Ombrello che si apre al contrario doppio strato con motivo piume di pavone

Stampa con piume di pavone per l’ombrello antivento invertito a doppio strato. I materiali durano nel tempo, grazie al tessuto e alla fibra di carbonio. Comodo il manico a C anti scivolo, che permette di tenere le mani sempre libere. Il design impedisce all’acqua della pioggia di gocciolare.

Buono shopping!