Operaio trova ben 40 mila euro nel muro di una casa che stava ristrutturando, ma poi arriva la brutta sorpresa

La storia di questo uomo è diventata virale sui social network e si è diffusa in ogni parte del mondo. Tono Pineiro è un operaio spagnolo che vive a Valencia. Un giorno, mentre effettuava dei lavori di ristrutturazione, ha fatto una scoperta incredibile.

L’uomo stava lavorando all’interno di quella casa, quando ha trovato nascosti in un muro ben 40 mila euro. Si era reso conto di uno strano luccichio, così ha continuato ad abbattere il muro, per scoprire di cosa si trattasse. Dietro ai mattoni c’erano diverse lattine di una famosa marca di cacao, che contenevano numerose banconote. Un tesoro incredibile, l’operaio non riusciva a credere ai suoi occhi.

Tuttavia la sua storia è diventata virale per un altro motivo. Tono non ha potuto usare nemmeno un centesimo di quei soldi perché quella valuta era stata ritirata da almeno 20 anni dalla banca spagnola, proprio con l’arrivo dell’euro. In quel momento, è stato travolto da una grande delusione. Valevano ben 40 mila euro e allo stesso tempo non valevano nulla. Sarebbe stato possibile cambiarle in euro solo fino al 30 giugno del 2021.

L’operaio è riuscito in seguito a ricavare un piccolo tesoro

Nei giorni successivi, raccontando quanto gli era accaduto, ha però scoperto che esistevano persone disposte a pagare molto per quei pezzi da collezione, che con gli anni erano diventati molto ricercati. Così, ha provato a cercare acquirenti sul web, riuscendo a vendere alcune di quelle banconote e a guadagnare circa 20 mila euro! Alla fine, non gli è andata affatto male!

La storia di questo operaio ha fatto il giro del mondo. Non è riuscito a capire a chi appartenessero, chi più di 20 anni fa aveva nascosto in un muro ben 40 mila euro? Quella casa aveva diversi proprietari, ormai scomparsi e lui ha dovuto demolirla per poi procedere con una nuova costruzione. Ma mai Tono dimenticherà quella incredibile scoperta.