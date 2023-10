Uno degli argomenti più in voga dell’ultimo periodo è il cambio dell’ora solare 2023. Nonostante molti vorrebbero abolirla, altri vorrebbero mantenere l’ora legale, ed altri quella attuale, la domanda di tanti è: quando bisogno spostare le lancette?

Ormai l’estate si può dire conclusa, anche se in ritardo, e con l’arrivo dell’autunno bisogna prepararsi al cambio di ora. Ricordiamo che le lancette dovranno essere spostate di un’ora indietro, ritornando all’ora solare.

In Italia, l’ora legale è entrata in vigore nel 1966, ma la sua nascita è stata nel 1784 da Benjamin Franklin. All’inizio, era stata studiata per far sì che con l’arrivo della primavera, si potesse risparmiare sul consumo di olio lampante e candele. L’ora solare tornerà ma in modo diverso.

Ora solare 2023, ecco le novità e il giorno in cui spostare le lancette

Il cambio dell’ora solare all’ora legale è entrato in vigore, in Europa dal 1966, mentre dal 1996 è nato il regolamento UE per l’inizio e la fine del periodo della sua applicazione. I vantaggi di questo cambio di orario, non è solamente economico.

Difatti dal 2004 al 2022, la società di distribuzione di energia elettrica Terna Spa, ha calcolato che con l’ora legale si sono risparmiati circa 10,9 miliardi di KWH. Esso ha un valore di circa 2 miliardi di euro.

Il passaggio dall’ora legale a quella solare sarà nella notte tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre, precisamente alle 3 di notte. Le lancette dovranno essere spostate di un’ora indietro, quindi dalle 3 alle 2 di notte. In questo modo, si dormirà un’ora in più.

Il cambio successivo avverrà nella notte del weekend del 30 e 31 marzo 2024, e potrebbe essere l’ultima volta. I paesi del Nord Europa vorrebbero mantenere l’ora legale per tutto l’anno. Questo perché avrebbe un impatto importante sia sul risparmio economico che energetico.

Inoltre, avrebbe anche un ottimo impatto sul benessere psicofisico di tutte le persone. Sulla nota piattaforma Change.org, è presente una petizione che conta oltre le 300mila firma, nonostante l’Europa stia ancora decidendo cosa fare. Non è ancora stato deciso nulla, nonostante potrebbe essere l’ultima volta che dovremmo spostare le lancette.