Orecchini colorati e di tendenza, i più consigliati di Rue Des Mille

Gli accessori completano il look e donano ricercatezza, ma quali sono quelli di tendenza per l’autunno/inverno 2020/2021? Ecco le proposte più interessanti delle collezioni di Rue Des Mille.

Accessori di tendenza: gli orecchini colorati di Rue Des Mille

Quali sono gli accessori più di tendenza per l’autunno/inverno 2020/2021? Abbiamo dato un occhio alle collezioni di Rue Des Mille per svelarvi quali sono gli orecchini colorati più trendy e riempire la vostra trousse porta gioielli con le migliori proposte da indossare, o meglio da sfoggiare, per i prossimi mesi. Senza perdere altro tempo, andiamo dritti al punto.

Orecchini colorati? Meglio se punti sul mono-orecchino

Gli orecchini di Rue Des Mille sono perfetti per esprimere la “propria sé” più autentica e vera, ogni loro accessorio può essere caricato di storie e di significati che solo chi indossa può conoscere e capire fino in fondo.

Se per esempio volete mostrare il vostro lato più “ribelle” e sopra le righe, allora puntate sulla collezione Jungle Tribe: orecchini a cuore o a mo’ di spilla da balia impreziositi da decorazioni zebrate o maculate, perfetti da abbinare a un look anche da ufficio per regalare quell’impronta di unicità e di particolarità. Jungle Tribe è ottima anche per spezzare un outfit total black: grazie all’originalità delle proposte di questa collezione, si può creare facilmente una mise armoniosa ma, al contempo, imprevedibile, non si deve far altro che scostare i capelli e far brillare l’orecchino colorato della collezione Jungle Tribe.

Orecchini come punti luce con le collezioni Stardust

Stardust di Rue Des Mille è il punto in cui i gioielli incontrano la luce: è in questa collezione che la luminosità viene raccolta nelle forme più originali e divertenti. Il racconto si fa orecchino da indossare per narrare sogni, desideri e avventure grazie agli accessori unici e personali della romantica collezione Stardust Tales. Con Stardust Tribe potrete invece far volare i vostri outfit verso pianeti lucenti.

Un esempio? Brillanti zirconi incastonati su quello che è diventato un vero e proprio must delle passerelle per la moda autunno/inverno 2020/2021: le chain oversize. Le catene sono la rotta giusta per le più sfegatate trend addicted e Rue Des Mille le propone nella forma di orecchini a cerchietto e di pendenti con la collezione Stardust Tribe. Per le amanti delle sempre evergreen lettere e per le sognatrici che vogliono esprimere sé stesse adornandosi di stelle, allora le collezioni sicure su cui puntare sono Stardust Alphabet e Stardust Planet.

Orecchini e amici a 4 zampe? Sì, con Taro&Friends

Se gli accessori devono raccontare qualcosa, perché non può essere l’amore per i cari amici a 4 zampe? Ispirandosi alle collezioni più savage delle passerelle, come quelle curate dalla stilista Stella McCartney, la collezione Taro&Friends di Rue Des Mille riesce a coniugare il sogno romantico del celebrare i più fidati degli amici con orecchini, ciondoli e collane volti a esaltare il loro cieco e prezioso amore.

Lo spazio è ristretto per presentare tutte le proposte di Rue Des Mille, da quelle più in linea con la moda autunno/inverno 2020/2021 a quelle intramontabili e sempre di tendenza. Per scoprire le tante altre proposte di questo prezioso marchio, non vi resta perciò che andare sul loro sito e lasciarvi stregare da tutte le loro incantevoli collezioni.