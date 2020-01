Oroscopo 2020, il mese fortunato per ogni segno zodiacale Oroscopo 2020, ecco quale sarà il mese fortunato per ogni segno zodiacale

Il 2020 è iniziato e tutti noi siamo curiosi come andrà. Secondo gli astri, ogni segno avrà il suo momento di fortuna. Siete curiosi di sapere quando sarà il vostro? Ecco cosa dice l’Oroscopo 2020 sul mese fortunato di ogni segno zodiacale. Scopriamolo insieme.

Iniziamo dal primo segno zodiacale.

Ariete

Il mese fortunato dell’Ariete sarà Giugno.

L’anno non è iniziato nel migliore dei modi e, in questo momento, il tuo morale è a terra. Stavi aspettando grandi cose che, fino ad adesso, non sono ancora arrivate. Ma non ti abbattere: a giugno ci sarà una svolta lavorativa e sentimentale.

Toro

Il mese fortunato del Toro sarà Dicembre.

Lo sappiamo… ti sembra tanto ma non ti scoraggiare. Il 2020 non andrà così male e l’ultimo mese dell’anno vi ripagherà l’attesa. Tante belle cose accadranno sul lavoro e dal punto di vista finanziario.

Gemelli

Il mese fortunato dei Gemelli sarà Agosto.

Il mese più caldo dell’anno è considerato perfetto per le vacanze. Nel vostro caso, invece, porterà cose bellissime e migliorerà la vostra situazione finanziaria, grazie anche al pianeta Mercurio. Poi ci sarà anche un bel momento per la coppia.

Cancro

Il mese fortunato del Cancro sarà Agosto.

Il mese di Agosto, nel 2020, porterà molta fortuna a molti segni zodiacali e il Cancro è uno di questi. In questo mese i tuoi problemi si risolveranno da soli.

Leone

Il mese fortunato del Leone sarà Gennaio.

Se non avrete ancora iniziato l’anno all’insegna della buona sorte, aspettatevi in una svolta positiva a breve. Il primo mese del’anno sarà pieno di belle cose portando successi lavorativi e amore.

Vergine

Il mese fortunato della Vergine sarà Settembre.

Non scoraggiatevi… anche se Settembre può sembrare lontano, vi porterà tante cose belle. Troverete il coraggio necessario per lanciare un vostro progetto e sarà un successo.

Bilancia

Il mese fortunato della Bilancia sarà Febbraio.

Ci siamo quasi… concluse le feste vi attende un mese speciale: complice anche la festa degli innamorati a febbraio vivrete momenti indimenticabili con il vostro partner, grazie anche a Nettuno e Venere. Scoprirai di avere tanta forza e determinazione per ottenere ciò che vuoi.

Scorpione

Il mese fortunato dello Scorpione sarà Marzo.

Tanto amore in arrivo nel terzo mese dell’anno. Vivrete attimi indimenticabili con Saturno e Mercurio che vi aiutano. Ci saranno delle belle sorprese anche sul piano professionale: una nuova allettante proposta lavorativa verrà proprio dal vostro partner.

Sagittario

Il mese fortunato dello Sagittario sarà Gennaio.

Il 2020 sarà fantastico per i nati nel segno dello Sagittario ma il primo mese sarà quello decisivo. Tutto quello che accadrà in questo mese vi aprirà gli occhi e vi mostrerà la strada che dovete seguire. Se vi lascerete alle spalle le cose e le persone negative, la vita vi premierà con grandi successi sul piano lavorativo.

Capricorno

Il mese fortunato del Capricorno sarà Aprile.

Grazie a Saturno, il mese di Aprile sarà fantastico per i nati nel segno del Capricorno. Il duro lavoro che avete svolto fino ad adesso darà i suoi frutti finalmente.

Acquario

Il mese fortunato dell’Acquario sarà Aprile.

Come i Capricorni, anche gli Acquari saranno fortunati ad Aprile. Riuscirete a dichiararvi alla persona amata e vivrete momenti romantici e dolci insieme a lei.

Pesci

Il mese fortunato dei Pesci sarà Agosto.

Un mese fantastico per chi è nato nel segno dei pesci: ad agosto, grazie a Giove, la fortuna vi sorriderà, finalmente. Godetevi ogni singolo attimo!