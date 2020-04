Oroscopo 9 aprile, segno per segno Oroscopo 9 aprile, segno per segno: Cancro preparati a ciò che dovrai affrontare oggi, Vergine attenzione a non complicare le cose.

ARIETE

Complimenti. Oggi accadranno eventi che metteranno alla prova le tue risorse, il tuo potenziale, la tua forza interiore … È il momento giusto per chiarire i malintesi o raggiungere accordi che sono vantaggiosi per te.

TORO

Tutto intorno a te sta cambiando e devi mettere piede su un terreno solido, perché sei un segno di terra. Dovrai cercare in te stesso il modo di non lasciarti trasportare dalla paura. La luna calante ti toglie ogni paura.

GEMELLI

Anche se l’ambiente ti sfida e pone ostacoli sulla tua strada, la tua forza di volontà e perseveranza faranno miracoli. Vai avanti con tutto e metti la tua mente in positivo.

CANCRO

Preparati perché dovrai affrontare qualcosa che finora hai evitato. Non temere perché con gli aspetti positivi di Mercurio avrai successo e le tue decisioni avranno successo.

LEONE

Forse stai vivendo una situazione limite, ma con la tua energia e il tuo innato ottimismo saprai come affrontarla. Saprai come riconoscere i tuoi errori e scusarti se necessario. La luna calante ti libera dalle preoccupazioni.

VERGINE

Fai attenzione a non complicare ancora di più situazioni che ti destabilizzano. Fai attenzione a non fare un passo sbagliato quando prendi una decisione. Meglio aspettare. Avrai l’opportunità di risolvere una questione che devi ancora chiudere.

BILANCIA

Una notizia di qualcuno molto vicino a te ti farà riflettere e chiederti alcune cose. Sentirai un grande desiderio di stare vicino ai tuoi cari. Sogni premonitori. Fai uscire quello che senti.

SCORPIONE

Il tuo modo di affrontare le circostanze ti aiuterà a vedere più chiaramente il percorso che devi seguire per raggiungere i tuoi obiettivi. Con la Luna nel tuo segno oggi, godrai di un fascino molto speciale.

SAGITTARIO

È possibile che tu stia attraversando un periodo un po’ complicato da gestire, ma un cambiamento inaspettato contribuirà a stabilizzare tutto intorno a te e alla fine inizierai a vedere miglioramenti nella tua vita.

CAPRICORNO

Molta diplomazia è ciò di cui avrai bisogno oggi per evitare di scontrarti. Giove nel tuo segno ti porta fortuna per stare al passo con gli eventi. La luna calante ti dice di stare attenta.

AQUARIO

Sebbene la tua energia sia in qualche modo indebolita, non lasciare che la riluttanza prenda il sopravvento e mostra la forza che ti caratterizza. In amore, i tuoi sogni possono diventare realtà.

PESCI

I problemi ambientali possono disturbarti. Devi indossare una corazza in modo che nulla ti colpisca, perché sei molto sensibile. È tempo di pensare a te stesso, di caricarti di energia e di andare avanti.