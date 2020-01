Oroscopo cinese 2020 Oroscopo cinese 2020: segni che avranno successo, godranno dell'amore o aspetteranno un figlio.

Oroscopo cinese 2020: presentiamo i segni che avranno successo, godranno dell’amore o addirittura rimarranno incinta quest’anno che per la cultura cinese inizia oggi, 25 gennaio. Prima di tutto, devo dirti che l’astrologia cinese e il feng shui non riguardano il cambiamento del tuo destino e la previsione esatta di ciò che accadrà.

Si tratta di trovare la legge ed il flusso dell’universo. Quando sai come calcolarlo, puoi prevedere le tendenze per tutto. Se sai di poter godere di una buona dose di fortuna, sai di avere la sicurezza ed il coraggio di avviare un’attività in proprio ”, spiega l’esperto. ALLORA, COME FUNZIONA? Per ciascuno dei segni dello zodiaco cinese, la fortuna dipenderà in gran parte dalle posizioni del Tai Sui, la stella che presiede su di te e si oppone a Giove. Per scoprire cosa significa per te l’Anno del Ratto, per prima cosa devi determinare il tuo segno animale, trovando il tuo anno di nascita prima di leggere le previsioni seguenti.

Ratto: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bue: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tigre: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Coniglio: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drago: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Serpente: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cavallo: 1918, 1930, 1942, 1954 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Pecora: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Scimmia: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cane: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Maiale: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Ratto

Alla ricerca di una relazione romantica? La buona notizia è che la tua storia d’amore l’anno scorso durerà fino al 4 aprile 2020. Le relazioni che possono durare fino a maggio hanno una reale possibilità di diventare a lungo termine. Adesso le cattive notizie. Le persone nate nell’anno del ratto offendono Tai Sui, la stella che rappresenta il dio che presiede quest’anno. Potresti essere incline a pensieri negativi e maggiori interruzioni nella vita. Per alleviare l’impatto, è necessario viaggiare di più nel 2020 e prendere in considerazione la donazione di sangue. Ma non tutto è negativo . Dovresti essere in grado di accumulare un po ‘di ricchezza, soprattutto se sei un lavoratore autonomo o un imprenditore. Le persone nate nei mesi autunnali e invernali dovrebbero evitare di rinunciare all’impulso.

Bue: Essere in unione con il Tai Sui. Le persone nate nell’anno del bue possono aspettarsi un anno confortevole senza grandi sorprese e cambiamenti inaspettati. Quest’anno sei stato benedetto da alcune stelle fortunate. Puoi ricevere consigli e aiuto da potenti figure o supervisori, in particolare figure maschili. Anche se è più facile acquisire fiducia e ricevere offerte quest’anno, tali offerte possono essere ritirate all’ultimo minuto. Tigre: Yi Ma, la stella che rappresenta la mobilità, brilla sulle persone nate nell’anno della tigre nel 2020. Suggerisce che verranno fatti molti viaggi e che quest’anno avranno molti movimenti. A parte questo, le tigri non hanno stelle immensamente fortunate o sfortunate nelle loro costellazioni. È importante che ti prenda cura della tua salute mentale quest’anno, poiché il tuo umore può essere influenzato dalla presenza di Gu Chen, una stella che rappresenta il cattivo umore e la tristezza, nella sua costellazione, questo può farti sentire triste senza motivo.

Coniglio

Le persone nate nell’anno del coniglio probabilmente hanno goduto di un anno di eccellenti relazioni nel 2019. Quest’anno i conigli possono continuare a essere fortunati nelle relazioni interpersonali e nell’amore. Grazie a Hong Luan, una stella che porta relazioni positive, quest’anno avrai buone possibilità di incontrare qualcuno di speciale. È anche un anno ideale per sposarsi se lo hai considerato. Puoi ottenere consigli utili e aiuto da potenti figure femminili nella vita. Un altro promemoria chiave per il 2020: migliorare la tua istruzione e migliorare le tue capacità lavorative.

Drago

L’anno scorso, le persone nate nell’anno del drago stavano vivendo eccellenti relazioni grazie alla stella di Hong Luan. L’effetto residuo durerà fino ad aprile 2020. Il resto dell’anno, tuttavia, potresti ritrovarti coinvolto in pettegolezzi, pugnalate e possibili cause legali. È meglio fare un passo indietro quando sorgono discussioni quest’anno. Non aggrottare ancora le sopracciglia. Fortunatamente, sei anche in triplice unione con Tai Sui. Il buon effetto aiuterà a risolvere alcuni dei problemi nelle relazioni. Un’altra grande stella che brilla su di te è San Tai, la stella che rappresenta un alto status sociale. Se sei un dipendente, puoi essere promosso se fai del tuo meglio.

Serpente

Le persone nate nell’anno del serpente hanno avuto un anno di instabilità e drastici cambiamenti l’anno scorso. Cattive notizie: l’impatto potrebbe essere su di te fino ad aprile di quest’anno. Buone notizie: sei in un’unione nascosta con Tai Sui nel 2020, il che significa che riceverai una piccola dose di aiuto. Yue De, una stella fortunata che significa incidenti che possono diventare una buona fortuna. Significa che la tua buona volontà e buone azioni, come il perdonare qualcuno, potrebbero trasformare la sfortuna in buona fortuna. Quest’anno, il duro lavoro e le entrate vanno di pari passo. Inoltre, fai attenzione quando si tratta di prestare denaro ai tuoi amici; Potrebbero non essere in grado di restituire i tuoi soldi nei tempi prestabiliti .

Cavallo

Quest’anno sei in conflitto con Tai Sui. Ma non è un’influenza completamente negativa. Significa anche che dovrai affrontare un anno di cambiamenti nelle relazioni. Ciò può significare che entrerai in una nuova relazione romantica, ti sposerai, spezzerai o avrai un figlio. Fai molta attenzione alle tue finanze e aspettati di lavorare più del normale nel 2020. Potrebbero esserci spese considerevoli sulla tua strada.

Pecora Le persone nate nell’anno delle pecore fruga nel Tai Sui quest’anno. Questo atto fastidioso può portare a pettegolezzi e discussioni, ma non dovrebbe bastare a portare sfortuna. È un buon momento per fare un controllo medico, soprattutto per le donne nate nell’anno delle pecore. La buona notizia è che avrai due stelle fortunate, Zi Wei e Long De, nella tua costellazione. La loro presenza generalmente significa che trarrai beneficio dall’ottenere più aiuto e consigli utili nella tua vita.

Scimmia

Le scimmie godranno di un’unione pacifica con Tai Sui quest’anno. Puoi anticipare un anno di stabilità e buone relazioni interpersonali. Le persone nate nell’anno della scimmia possono guadagnare potere o salire la scala sociale nelle loro linee di lavoro quest’anno. Se c’è un lavoro che stavi cercando, è un buon momento per candidarti. Quest’anno potrebbero verificarsi perdite finanziarie impreviste, quindi è consigliabile investire in oggetti tangibili o in un conto di risparmio a tempo determinato anziché in opzioni più rischiose.

Gallo

L’anno 2020 potrebbe essere più facile per te se vuoi costruire una relazione romantica duratura. Se hai già una relazione stabile, potrebbe essere il momento di portare la relazione al livello successivo. Non aver paura di essere ambizioso al lavoro se vuoi una promozione. Per quanto riguarda la salute nel 2020, le persone nate nell’anno del gallo possono ferirsi più facilmente del solito. Per evitarlo, puoi considerare la donazione di sangue.

Cane

Le persone nate nell’anno del cane hanno l’opportunità di incontrare qualcuno di speciale nei primi mesi del 2020. Nel 2020, i cani non sono fortemente in disaccordo con il Tai Sui, il che significa un anno stabile in anticipo. Potrebbe essere l’anno per ottenere una promozione o costruire una migliore reputazione per la tua attività se lavori da solo.

Maiale

Ti meriti una pacca sulla spalla, per il duro 2019 che hai dovuto sopportare. Ma la tua fortuna è destinata a migliorare nel 2020. È particolarmente notevole in termini di relazioni personali e ricchezza. Benedetta da Mo Yue, la stella dello status sociale, è probabile che tu ottenga una promozione o un business migliore.