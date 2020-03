Oroscopo di aprile 2020; i segni che avranno successo e susciteranno invidia Oroscopo di aprile 2020; i segni che avranno successo e susciteranno invidia Cominciamo dicendo che la luna piena avverrà l'8 aprile. Inoltre, durante quella notte, il fenomeno della Super Moon apparirà quando la Luna sembrerà più grande e più luminosa del solito.

Oroscopo di aprile 2020; i segni dello zodiaco che riusciranno e causeranno invidia. Siamo a pochi giorni da aprile e le stelle hanno in serbo per noi diverse sorprese. Cominciamo dicendo che la luna piena avverrà l’8 aprile. Inoltre, durante quella notte, il fenomeno della Super Moon apparirà quando la Luna sembrerà più grande e più luminosa del solito.

Secondo le stelle, la luna piena è qui per farci sapere che per tutto ciò che vogliamo ottenere, dobbiamo fare lo sforzo necessario. È il lato pratico dei nostri piani, sogni e ideali.

Per mercoledì 22 aprile si svolgerà la Lyrids Meteor Shower. Il fenomeno appare quando la Terra passa attraverso la coda di una cometa. La Luna Nuova del 23 aprile ci dice che i segni dello zodiaco dovrebbero essere più diplomatici, accogliere e parlare la lingua degli altri, non aspettare di essere compresi da tutti.

Aprile è un buon mese per cambiare aspetto o iniziare una dieta. Molti riceveranno denaro nella seconda settimana del mese.

ARIETE (20 MARZO – 19 APRILE)

Una sensazione di benessere darà il tono al mese. L’ottimismo relativo ai cambiamenti si è verificato nella tua area di risorse condivise. I tuoi sentimenti di responsabilità personale non sembrano essere definiti, quindi puoi capire cosa si aspettano da te gli altri.TORO (19 APRILE – 20 MAGGIO)

La privacy sembra essere molto importante per te questo mese, ma vuoi anche presentare la tua migliore apparenza. Potrebbero essere presenti cambiamenti improvvisi relativi all’area di lavoro e questi cambiamenti non ti renderanno molto felice. Fai attenzione all’invidia, perché sei destinato al successo.

GEMELLI (20 MAGGIO-21 GIUGNO)

L’azione impulsiva di fare uno spostamento per cercare di divertirti potrebbe causare molto disaccordo. Non sarai felice di cercare qualcosa di surreale in questa situazione.

CANCRO (21 GIUGNO – 22 LUGLIO)

Alcuni di voi potrebbero cambiare residenza, ma ciò potrebbe comportare molte spese impreviste che potrebbero influire sulle risorse condivise. Fidati di te stessa e di ciò che sai prima di prendere qualsiasi decisione sarà la cosa migliore.

LEONE (22 LUGLIO – 22 AGOSTO)

Questo mese, alcuni di voi LeoNI acquisiranno una prospettiva più filosofica sulla propria vita. Man mano che il mese avanza, vedrai un significato più profondo di dove stai andando.

VERGINE (22 AGOSTO – 22 SETTEMBRE)

I riflettori in questo mese sono puntati sulla ricerca di risorse esterne. La preoccupazione potrebbe essere creata da questa situazione.

BILANCIA (22 SETTEMBRE – 23 OTTOBRE)

Per alcuni di voi, le campane del matrimonio potrebbero suonare proprio ora e alcuni di voi potrebbero anche entrare in accordi commerciali che miglioreranno la vostra situane economica.

SCORPIONE (23 OTTOBRE – 22 NOVEMBRE)

I cambiamenti dentro le mura della tua casa sembrano accadere inaspettatamente, dandoti la sensazione di avere le mani legate nonostante i tuoi bisogni. Ricordare l’esperienza passata potrebbe essere utile. La tensione e la frustrazione possono essere risolte amorevolmente con il tuo partner.

SAGITTARIO (22 NOVEMBRE – 21 DICEMBRE)

Molti di voi sagittari potrebbero pensare a un cambio di residenza quando inizieranno a sentirsi irrequieti nel proprio ambiente. Una buona opportunità per farlo potrebbe arrivare dalla tua parte.

CAPRICORNO (21 DICEMBRE – 21 GENNAIO)

Il centro dell’attenzione di questo mese è alla base delle operazioni. I cambiamenti lenti faranno scattare un impulso e lo spostamento potrebbe essere una delle cose che potresti vedere nell’immediato futuro. La preoccupazione per questo cambiamento può darti fastidio, ma passerà in breve tempo. Le insicurezze sul tuo ruolo e le tue responsabilità a casa potrebbero disturbarti, quindi comunicare con una persona cara potrebbe chiarire e definire la situazione per te.

AQUARIO (21 GENNAIO – 18 FEBBRAIO)

Evita gli scontri perché le emozioni potrebbero interferire; sarà richiesta la cooperazione. Le preoccupazioni per i tuoi obiettivi futuri ti daranno fastidio, ma l’ascolto dei tuoi sentimenti interiori ti guiderà. Le ricompense materiali future potrebbero essere all’orizzonte. Attenzione all’invidia .

PISCI (19 FEBBRAIO – 20 MARZO)

Lo scambio di idee sul posto di lavoro sarà necessario poiché i conflitti interni sembrano giocare a tuo favore. I negoziati devono essere condotti in un ambiente amichevole. Tieni la mente aperta a suggerimenti che potrebbero essere di grande beneficio per te.