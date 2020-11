Paulina Casillas Landeros è una ragazza di 23 anni che vive a Guadalajara, Jalisco, in Messico. Ha deciso di compiere un gesto estremo sul suo corpo anche in contrasto con la sua famiglia che non approvava il suo stile di vita e i suoi tanti tatuaggi e le sue numerose modifiche al corpo (come la lingua divisa, ad esempio). Si è fatta rimuovere l’ombelico e l’ha dato al fidanzato. Per poi pentirsi della scelta fatta.

La ragazza, come per dispetto, ha deciso di farsi togliere l’ombelico per disumanizzarsi. E poi lo ha regalato a Daniel, il suo fidanzato di allora. Era il 2015.

A distanza di più di tre anni da quel gesto che a noi pare sconsiderato e insensato, Paulina Casillas Landeros rimpiange quello che ha fatto. Perché l’ha allontanata di più dalla sua famiglia. E ora per fortuna ha fatto pace con loro.

Oggi la ragazza definisce le sue scelte del passato spericolate e impulsive. Ha sempre avuto problemi con la sua famiglia. E in quel periodo erano più distanti che mai. Le modifiche al corpo l’hanno sempre affascinata, perché c’era qualcosa di trascendentale. Quando ha preso questa drastica decisione era molto arrabbiata e voleva tagliare i contatti con tutto e tutti.

Voleva disumanizzarsi in modo simbolico, fare qualcosa di controverso. Ha subito un’operazione da un professionista, ma le ha dato dei consigli sbagliati su come prendersi cura della ferita e così si è infettata. Ha sofferto molto, ha trascorso diversi giorni a letto, non poteva fare niente. Poi la ferita è guarita, ma non del tutto, non si chiuderà mai completamente.

Nonostante il fatto che la procedura sia stata molto dolorosa, Paulina Casillas Landeros ha voluto regalare il pegno d’amore al suo fidanzato, Daniel Ramirez. “Ero molto innamorata del mio ragazzo allora, mi ha sostenuta nei momenti difficili ed è una delle persone più influenti della mia vita“. Ha messo l’ombelico in una bustina con scritto Ti amo. Per lei è stato emozionante. L’ha tenuto e lo terrà per sempre. Ora sono buoni amici. E lei ha ritrovato il rapporto con la famiglia. “Non riesco a immaginare come deve sentirsi, il tuo stesso bambino che vuole rompere tutte le loro connessioni con te. Se potessi tornare indietro nel tempo, non lo farei più“.