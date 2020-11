La 30enne Layla Cummins pensava di essere incinta. Ma quando hanno scoperto cosa c'era nel suo grembo non potevano crederci!

Layla Cummins è una donna di 30 anni che pensava di essere in dolce attesa. Era felice, perché era il suo sogno diventare mamma. E non poteva crederci, un bambino stava crescendo nella sua pancia. Ma quando i medici hanno scoperto cosa veramente stava succedendo nel suo grembo, tutti sono rimasti senza parole. Layla Cummins per prima: era una cosa spaventosa!

Giorno dopo giorno il suo ventre cresceva. Sembrava proprio una donna incinta. Sembrava proprio che ci fosse un bambino che giorno dopo giorno cresceva nel suo grembo. Quello che Layla Cummins era che in realtà non c’era nessun bambino che cresceva dentro di lei. Qualcosa di incredibile e di surreale stava accadendo dentro di lei.

La scrittrice freelance non aveva un bambino in pancia. Ma un tumore. La ciste cresceva giorno dopo giorno e aveva raggiunto le dimensioni di un cocomero. Il tumore stava crescendo così tanto che i medici le dissero che doveva essere rimosso dal suo corpo, altrimenti avrebbe rischiato di morire. Le pareti addominali e gli organi interni della donna potevano infatti rompersi.

Layla Cummins cominciò a credere che qualcosa non andava in lei quando la pancia ha cominciato a pesare. Era molto stanca, aveva dolori addominali molto forti e non riusciva a fare le attività quotidiane che prima faceva con tranquillità.

Dopo un’ecografia ha scoperto che in realtà soffriva di un tumore, decisamente grande. I medici pensavano chela massa pesasse circa 10 chilogrammi, che fosse decisamente enorme. Ma dopo l’intervento si è scoperto che era più grande di quanto pensassero.

Era un tumore largo 40 centimetri e del peso di 13 chilogrammi circa. “Mi sento molto più leggera ora che è stato rimosso. Sto alla grande. Sono circa 13 chili in meno ora, è impressionante. Mi ha fatto piacere vedere l’immagine della cisti e sapere quanto fosse grande“, ha raccontato Layla Cummins.