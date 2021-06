Perché stare troppo seduti fa male alla salute?

Siete degli stacanovisti e trascorrete gran parte della vostra giornata a lavorare? Bene, è arrivato il momento di abbandonare la vita sedentaria. Se anche voi fate un lavoro che vi porta a stare molte ore seduti, dovreste sapere che ciò non è un bene. Uno studio ha infatti rivelato gli effetti negativi dello stare troppo seduti.

Lo studio in questione ha valutato che lo stare troppo seduti fa male al cuore. A questa conclusione si è giunti paragonando due gruppi di lavoratori: i conducenti dei trasporti pubblici, che stanno seduti per la maggior parte della giornata e i controllori, che non lo fanno. Bene, quello che è emerso da tale studio è che i conducenti dei mezzi pubblici hanno più probabilità di contrarre malattie cardiache rispetto ai loro colleghi.

Ma stare troppo seduti è anche una delle tante cause del rallentamento del metabolismo. Dunque, per questo è fondamentale concedersi delle piccole pause affinché possiate svolgere esercizio fisico, riducendo in questo modo i vari problemi di salute.

Stare troppo seduti equivale anche a bruciare meno calorie. Dunque, è probabile che a lungo andare ciò possa contribuire all’insorgenza del diabete. Inoltre, i medici pensano che stare seduti possa cambiare il modo in cui il tuo corpo reagisce all’insulina, l’ormone che aiuta a bruciare zucchero e carboidrati per produrre energia.

Inoltre, è risaputo che, se non si assume una corretta postura, la vostra schiena potrebbe risentirne. La posizione seduta mette a dura prova i muscoli della schiena, del collo e della colonna vertebrale. Non importa quanto tu riesca ad adattarti alla posizione che assumi sulla sedia, ad essa non piacerà comunque una lunga sessione di seduta. Alzati e muoviti per un minuto o due ogni mezz’ora per mantenere la colonna vertebrale in linea.

Infine, sedersi troppo a lungo e può contribuire all’accumulo di sangue nelle gambe. Ciò causa un aumento della pressione nelle vene. Le tue gambe, dunque, potrebbero gonfiarsi ed essere caratterizzate dalla presenza di quelle che i medici chiamano vene varicose.