Da Las Vegas ci arriva una storia davvero commovente, che ha emozionato tutti quanti. Un poliziotto adotta 5 fratelli rimasti da soli: insieme alla moglie ha preso una decisione inaspettata che in tutta la sua comunità è stata presa con grande gratitudine. Un gesto d’amore davvero grande, per questi bambini che non hanno più una mamma e un papà.

L’agente di Polizia Nicholas Quintana e sua moglie hanno compiuto un gesto d’amore che ha commosso tutti quanti. L’agente del dipartimento di polizia di North Las Vegas era intervenuto in seguito a una chiamata, per dei colpi di pistola sparati.

Quando è arrivato nella casa segnalata, ha trovato cinque bambini, con età compresa tra i 6 e i 17 anni. La madre aveva sparato al padre, durante una lite sfociata con il decesso dell’uomo. La donna, ovviamente, è finita in manette e i cinque ragazzi sono rimasti da soli.

Lo Stato avrebbe preso in custodia i cinque ragazzi, affidandoli però a diverse famiglie affidatarie, cambiando per sempre la loro vita, già stravolta da quello che era appena accaduto. Tornando a casa ne ha parlato con la moglie Amanda: ed entrambi hanno deciso di dare a quei bambini una possibilità.

Il giorno dopo i bambini si sono trasferiti a casa dell’agente. Lui stesso aveva avuto un’infanzia non facile e sapeva benissimo cosa volesse dire crescere senza una famiglia alle spalle. Quando ha annunciato ai ragazzi di volerli accogliere tutti insieme, i bambini erano increduli.

La coppia ora sta prendendo lezioni di affido per imparare a prendersi cura di così tanti bambini. La vita del poliziotto e della moglie è cambiata per sempre: