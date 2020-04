Qual è il tuo livello di dolcezza? Scegli un muffin e scoprilo! Qual è il tuo livello di dolcezza? Questo test te lo dirà, dovrai solo scegliere un muffin e scoprilo!

Diciamolo onestamente: tutti abbiamo un certo livello di dolcezza (anche se alcuni lo mostrano più di altri). Ma, ad un certo punto ci siamo innamorati e abbiamo scoperto che quel lato dolce andava mostrato al mondo. Ci siamo semplicemente lasciati abbracciare dai nostri sentimenti più teneri.

Non importa quanto siamo duri, prima o poi facciamo uscire tutti il nostro lato più dolce. Qual è il tuo livello di dolcezza? Questo test te lo dirà. Scegli un muffin e scoprilo!

1. Dolce e leale

Sei una persona piuttosto dolce e sei anche una di quelle persone che si mettono sempre nei panni dell’altro, capiscono e si prendono cura di loro.

Sei fedele alle persone che ami di più e non mentiresti mai a loro né li feriresti.

2. Dolce ma irrequieto

Sei una persona molto affettuosa e dolce quando vuoi ma la verità è che non ti piace perdere tempo. Sei troppo attivo!

Quindi, a volte, può sembrare che non ti importi così tanto degli altri. Ma non è così: sei semplicemente troppo occupato per mettere in evidenza la tua parte più dolce.

3. Cioccolato fondente

Sei dolce o amaro? Nessuno lo sa per certo, anche se quasi tutti ti amano. In realtà, sei una persona brutalmente onesta, che agisce sempre come si sente e dice ciò che pensa.

Sei dolce solo quando l’altro se lo merita ed è per questo che hai una personalità magnetica.

4. Osso duro

Sei una persona che sembra fredda e indifferente tutto il tempo. Fino a quando qualcuno non scopre il tuo lato tenero! Ciò accade di solito quando ti innamori o quando sei ubriaco.

In giorni particolarmente belli, come in un pomeriggio di primavera, puoi anche far emergere il tuo lato amichevole. Tutti amano quando ciò accade!

5. Appiccicoso

Così dolce che, a volte, sei un po’ troppo appiccicoso. Ti piace essere positivo e allegro e ricordare sempre a tutti quanto sono speciali.

I tuoi cari adorano stare con te a causa della tua carica energetiche ma, a volte, potrebbero aver bisogno di stabilire dei limiti per te.

6. Dolce e divertente

Sei giovane nello spirito e altri ti descrivono come “vivace”. Sei felice, hai sempre tempo per divertirti con gli amici.

Pertanto, sei la prima persona che cercano quando vogliono divertirsi. Quando sei con loro sei più dolce del solito.