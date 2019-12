Quale dei due disegni pensi sia un bacio? Rispondi e scopri come sei quando ti innamori: Test come sei quando ti innamori: rispondi alla domanda e, in base alla tua scelta scopri il risultato

Vuoi sapere che tipo di amore avrai? Questo test è molto semplice e può aiutarti. Si tratta di guardare l’immagine che ti presentiamo di seguito e dare una risposta: Quale dei due disegni pensi sia un bacio? La tua risposta ti dirà molto su come vedi l’amore che tipo di amore avrai 1. Amore romantico Se hai scelto la prima opzione, per te il vero amore è quello che dura per tutta la vita. Sogni un compagno di viaggio, con il quale camminare insieme mano nella mano. Dato che sei una persona molto leale, che ama senza misure, troverai sicuramente qualcuno con gli stessi tuoi obiettivi; con il quale potrai costruire un progetto comune. Forse fino a quel momento, però, dovrai affrontare molte delusioni e problemi. Non importa: è il tuo percorso di crescita. Ma non lasciare da parte i tuoi sogni, perché l’amore che cerchi entrerà nella tua vita. 2. Amore appassionato Sei una persona molto passionale e ami le relazioni infuocate. Sicuramente ti innamori facilmente ma hai difficoltà a mantenere relazioni lunghe, perché quando perdi la “scintilla” le cose non funzionano più. Tuttavia, credi nell’amore eterno e vai sempre alla ricerca. Nel frattempo, ti godi il momento e capisci che tutti gli amori, anche i più fugaci, hanno molto da dare. Sebbene l’intensità per te vale più della durata, troverai un amore che ti farà tremare e che ti cambierà davvero la vita.