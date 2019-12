Quale faccia pensi sia la più felice? La tua risposta ti dirà che tipo di persona sei Quale faccia pensi sia la più felice? Cerca di dare una risposta senza ragionarci molto e la faccia che sceglierai ti dirà che tipo di persona sei

Quale faccia pensi sia la più felice? Cerca di rispondere senza pensarci troppo, d’istinto. La tua risposta ti dirà che tipo di persona sei. Questo perché ognuno di noi è dominato da un emisfero del cervello: destro o sinistro. E la parte dominante è quella che influenza le nostre scelte e il nostro comportamento.

Che aspetti dunque a rispondere? Quale faccia pensi sia la più felice?

Faccia A

Se hai scelto l’opzione A, sei dominato dall’emisfero sinistro del cervello.

La parte sinistra del cervello è considerata un esperto in compiti che hanno a che fare con la logica, il linguaggio e il pensiero analitico. Chi è dominato dall’emisfero sinistro è migliore in cose come il pensiero critico, i numeri e il ragionamento.

Ciò significa che sei il tipo di persona che pensa prima di agire. Studi i pro e i contro prima di fare qualsiasi cosa, anche la più piccola delle attività, perché devi essere preparato nel caso qualcosa vada storto.

Non lasci le cose a metà strada, non ti piace farlo perché tutto ciò che inizi devi finirlo, è così che sei cresciuto e nessuno può cambiare quel pensiero. Hai una sorta di ossessione per seguire le regole, ti piace avere e fare tutto nel modo giusto. Dato che sei molto logico, la tua intelligenza di solito prevale soprattutto e molti ti ammirano per questo.

Faccia B

Se hai scelto l’opzione B, sei dominato dall’emisfero destro del cervello.

La parte destra del cervello è migliore nei compiti legati all’espressività e alla creatività. Alcune abilità associate all’emisfero destro del cervello includono: riconoscimento dei volti, espressione delle emozioni, musica, lettura delle emozioni, colori (distinzione dei colori), immaginazione, intuizione e creatività.

A questo punto dovresti sapere che l’emisfero destro ti controlla. Fai parte del gruppo di soggetti intuitivi, perspicaci, soggettivi e riflessivi. La tua mente potrebbe dirti che devi fare qualcosa e ascoltarla ma ciò che prendi veramente in considerazione è ciò che la tua intuizione impone, perché in qualche modo, senti che quella non ti manca mai.

Di solito pensi ancora e ancora alle cose che hai fatto e ci rifletti, questo è positivo perché prendi tutte le esperienze come un apprendistato e non ti importa se sono esperienze positive o negative, tu impari da tutto.

A volte mostri chiaramente le tue emozioni, cioè tendi ad essere molto espressivo, chiunque può rendersi conto che c’è qualcosa che ti disturba, ti preoccupa, ti rende triste o felice. Il tuo corpo reagisce in base a ciò che senti.

Sei circondato dagli amici che scegli, non ti piace camminare con persone negative accanto. Sai esattamente quando una persona non ha buone intenzioni e a eviti.