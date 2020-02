Quale fiore rappresenta il tuo spirito? Qual è il fiore che più rappresenta il tuo spirito? Questo test psicologico te lo dirà. Scegli quello che più ti colpisce e leggi il risultato.

Sei curiosa di scoprire qual è il fiore che rappresenta il tuo spirito? Questo test psicologico te lo dirà. Scegli quello che più ti colpisce e dopo leggi il risultato.

Hai già fatto la tua scelta? Leggi il risultato corrispondente.

1.- Giglio

Hai l’anima che brilla fortemente con intensa passione e il tuo spirito è quello del Giglio. Sei una persona molto determinata che non si lascia abbattere dalle difficoltà che puoi incontrare nella vita. Il giglio simboleggia anche la purezza e la raffinata bellezza.

2.- Girasole

Sei energica e gioviale e il tuo spirito è quello del Girasole! Sei una farfalla sociale, la tua personalità è bellissima. Ad un certo punto della vita, hai semplicemente deciso di “essere felice”, e da allora il mondo è un posto molto migliore!

3.- Rosa rossa

Sei intellettuale e romantico e il tuo spirito è come la rosa rossa. La rosa è un fiore potente e allo stesso tempo pungente. Per te, la rosa rossa significa molto di più. Gli strati del tuo spirito sono complessi ma aggraziati, così come i petali di una rosa. La tua natura sensuale, insieme a un insaziabile desiderio di conoscenza, guida il tuo spirito ovunque. In amore dai tutto per rendere felice la persona che hai accanto.

4.- Ortensia blu

Sei molto orientata alla famiglia. Il tuo spirito è quello dell’ortensia blu. Offri sostegno e amore a chiunque, il tuo spirito è rappresentato, non attraverso un singolo fiore, ma attraverso una mazzetta di eleganti petali blu, che rappresentano ciascuna delle anime, con le quali hai una profonda connessione. Molti si fidano di te e ottengono forza da te e tu sei felice di donarla. Tuttavia, devi stare attenta a non permettere agli altri di calpestarti, perché sei molto generosa.

5.- Loto viola

Sei riflessiva e tranquilla per natura e il tuo spirito è quello del Sacro Loto Viola. Sei una persona riservata, la cui saggezza è illimitata, sei molto introversa. Per te, “equilibrio” e “spiritualità” sono davvero importanti nella vita.

6.- Fiore selvaggio

Ti senti veramente a casa nella natura e hai una “vecchia anima” e il tuo spirito è incarnato nei Fiori Selvatici. Sei una persona profondamente creativa e flessibile, ti fai facilmente influenzare da tutto ciò che ti circonda. La creatività e l’arte non sono semplici hobby per te, ma fanno parte della tua vita.