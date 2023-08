Quanto sei bravo come pilota? Scoprilo in questo quiz visivo

In questo articolo vogliamo condividere con voi un quiz che non tutti riescono a risolvere facilmente. In quest test dovrai mettere alla prova il tuo ingegno ma soprattutto le tue capacità visive. Che aspetti? Prenditi del tempo e prova a superare la sfida che abbiamo preparato per te oggi. Quale di questi tre veicoli ha la precedenza?

Nell’immagine che abbiamo condiviso oggi possiamo notare tre macchine. Nell’immagine che vi lasciamo potete vedere 3 veicoli, La prima sta percorrendo la strada intende svoltare a sinistra del viale, che è a doppio senso. La seconda macchina è sulla corsia di destra e intende svoltare a destra, mentre la terza, situata sulla corsia di sinistra, vuole proseguire nella corsia di arrivo.

Quindi l’obiettivo della sfida è indicare quale dei 3 veicoli nell’immagine ha la precedenza. Presta molta attenzione a tutti gli elementi che compaiono nell’illustrazione, che include anche il semaforo che uno dei conducenti deve rispettare. Se vuoi sapere chi ha la priorità, devi provare a risolvere il quiz.

Molte persone cercano di risolvere il test ma si rendono conto che non è così semplice come sembra. Molti sono riusciti a risolvere il quiz, altri però non sono stati in grado di superare la sfida. Per confermare che sei un buon pilota, dovrai trovare l’unica risposta possibile che questa sfida visiva ha. In caso di errore, ti consigliamo di ripassare le leggi del codice della strada in modo da essere sicuro di come agire se ti trovi in ​​una situazione simile a quella dell’immagine mentre guidi in città, poiché è estremamente importante.

In merito a quanto afferma il codice della strada il veicolo numero 2 è l’unico che continua il suo cammino, essendo la prima delle tre ad andare avanti. Poi seguirà il veicolo numero 3, anche se bisogna tener conto che deve fermarsi, poiché è l’unico che deve girare a sinistra per entrare in un’altra strada. Avanzerà la macchina numero 1 che si trova su una strada con un cartello ‘Dare precedenza all’incrocio’, il che significa che deve aspettare che il resto dei veicoli segua il loro corso prima di poter continuare.