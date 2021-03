Quasi 50 anni di strepitosa carriera tra radio e tv, ma qui era soltanto un bambino. Lo avete riconosciuto?

Per menzionare tutto ciò che ha fatto e quali sono le sue qualità, non basterebbe una pagina. Stiamo parlando di Fiorello ed oggi vogliamo mostrarvi una foto di quando era soltanto un bambino. Ha compiuto da qualche mese 60 anni, ma lo sguardo birichino e furbo che aveva allora non è affatto scomparso dal suo viso.

Il suo nome, soprattutto nell’ultimo periodo, è circolato ovunque. Difficile non ammettere il fatto di quanto sia stato il vero mattatore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Senza pubblico per via dei motivi legati al Coronavirus che tutti conosciamo, quest’anno, intrattenere il pubblico da casa è stato più complicato del solito. Ma lui, come al solito, affiancato da un grande Amadeus, ha superato la prova a pieni voti.

La foto tratta dal web che vi mostriamo oggi, è un bellissimo scatto della famiglia Fiorello, scattata quando Rosario era soltanto un bambino. L’occasione era quella di un compleanno. Lui non era il festeggiato, ma i suoi occhioni grandi e furbi catturano senza dubbio tutti gli sguardi. Sulla destra, appare anche suo fratello, il noto attore Beppe Fiorello.

Vita e carriera di Fiorello

Rosario Tindaro Fiorello è nato a Catania il 16 maggio del 1960. È uno showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, attore e doppiatore italiano.

Nasce artisticamente come un animatore nei villaggi turistici nel 1975, quando aveva solo 15 anni. L’anno successivo si affaccia nel mondo radiofonico, diventando il conduttore di un programma di un’emittente della sua città.

Poi avviene il passaggio all Tv. Dopo alcune apparizioni poco fortunate in Rai, gli viene assegnata la conduzione del programma Karaoke. Dopo un’inizio difficile, arriva a conquistare il 25% di share e il suo all’epoca caratteristico codino, lo rende già uno dei volti più noti della televisione italiana.

Nel 1995 partecipa come cantante in gara al Festival di Sanremo. Con la canzone “Finalmente Tu” si piazza ad uno sbalorditivo quinto posto, a pochissimo distacco dalla vincitrice Giorgia.

Raccontare tutte le esperienze fatte e tutti i riconoscimenti avuti nell’arco dei suoi quasi 50 anni di carriera sarebbe quasi impossibile. Gli ultimi due anni, però, sono di certo degni di nota. Partire da essere un animatore di un villaggio turistico e arrivare alla conduzione di due Festival di Sanremo consecutivi, saranno per l’amatissimo Fiorello motivo di grande orgoglio personale.